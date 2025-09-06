بعثة مصر للرماية تتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة كأس العالم

غادرت بعثة المنتخب المصري للرماية مطار القاهرة صباح اليوم السبت في طريقها إلى الصين للمشاركة في بطولة كأس العالم بندقية ومسدس والتي تقام في مدينة نينچبو بالصين خلال الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر الجاري بمشاركة رياضيين عالميين يتنافسون في مختلف منافسات البندقية والمسدس.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من أربعة رماة بواقع 2 رماة بندقية ضغط هواء، و2 رماة مسدس ضغط هواء وهم الثنائي محمد حمدي، مرفت أنور في منافسات بندقية ضغط هواء، وفي منافسات مسدس ضغط هواء يشارك الثنائي عمر خالد، هالة الجوهري.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم للرماية بالصين الرائد محمود سيف الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية وعدد 2 مدربين أمجد حسين مدرب البندقية، وأحمد سيف مدرب المسدس، وذكي عبد الله إداري البعثة.

واطمأن اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية على البعثة المصرية وعلى كافة الترتيبات اللازمة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم بندقية ومسدس، مشيدا بحالة التركيز الشديدة التي ظهر عليها اللاعبين قبل انطلاق المنافسات متمنيا لهم التوفيق في المنافسات.

يشارك في منافسات بطولة كأس العالم بندقية ومسدس 320 رياضيًا من 42 دولة وتعود أهمية تلك البطولة إلى كونها إحدى الفرص الأخيرة للتأهل إلى نهائي كأس العالم للرماية الدولية التي تقام في الدوحة ديسمبر المقبل حيث يضمن الفائز في كل فعالية مكانه في نهائي الموسم بقطر.

تبدأ وفود الدول المشاركة في بطولة كأس العالم بندقية ومسدس في الوصول إلى الصين بداية من يوم الأحد 7 سبتمبر على أن يقام الاجتماع الفني وحفل الافتتاح يوم الاثنين 8 سبتمبر وتبدأ المنافسات رسميا بداية من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري على أن تبدأ الوفود في المغادرة بداية يوم الاثنين 15 سبتمبر.