يا غالية علينا كلنا .. ليلى علوي تعلق على ظهورها مع أنغام

شاركت الفنانة ليلى علوي صورة تجمعها بالفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت ليلى علوي على الصورة قائلة: "حبيبة الكل ألف حمدلله على سلامتك يا أنغام يا غالية علينا كلنا، وربنا يحبب فيكي خلقه ودايمًا ربنا يحفظك ونشوفك في أحسن حال يارب، بنحبك وكان يوم حلو بيكي".

أول ظهور لـ أنغام في حفل كايروكي

وكان الظهور الأول لأنغام بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا بحفل فريق كايروكي ضمن ختام مهرجان العلمين

وشاركت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فيديو يوثق لحظة احتفاء الفنان أمير عيد، نجم فرقة كايروكي، بها خلال حفله الذي أقيم أمس في ختام مهرجان العلمين الجديدة.

وظهر أمير عيد على المسرح وهو يوجه التحية لأنغام، متمنيًا لها دوام الصحة بعد أزمتها الأخيرة، فيما قوبل حضورها بعاصفة من التصفيق من جانب الجمهور.

وعلّقت أنغام، عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، بقولها: “ألف شكر.. فعلًا حفلة متتنسيش”، في أول تعليق لها بعد الحفل، مؤكدة امتنانها للجمهور وسعادتها بالأجواء التي عاشتها.