مفيش سفارة على راسها ريشة.. أحمد موسى: سيتم فتح شوارع القاهرة بمحيط السفارات الأجنبية
مبادرة مصرية سعودية للأمن والتعاون في المنطقة.. وأحمد موسى: محدش هيفرض رؤيته علينا
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة يعرضان الفرص التصديرية عبر خط الرورو

زينب الزغبي

قام وفد من هيئة ميناء دمياط  برفقة وفد من الغرفة التجارية لمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد بزيارة  إلى الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة.

وقد ترأس وفد هيئة ميناء دمياط السيد اللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة والمصدرين ورجال الأعمال بالمحافظة  .

وخلال الاجتماع، استعرض وفد ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط أهم الفرص التصديرية المتاحة عبر خط الرورو إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة ما يتعلق بنفاذ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية المصرية إلى الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تسليط الضوء على أنواع البضائع ذات الطلب المرتفع في السوق الأوروبية. كما تم شرح التسهيلات والخدمات التي يقدمها الخط الملاحي لعملائه، بما في ذلك سرعة الشحن، والربط المباشر مع الموانئ الأوروبية، والتيسيرات الجمركية واللوجستية التي تتيح تعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما اشتمل النقاش على عرض من  إسلام حسنى مدير عام شركة بان مارين بميناء دمياط تناول المزايا التصديرية التي تقدمها الشركة المشغلة للخط الملاحي، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة في الموانئ الأوروبية وآليات التسعير التي تراعي احتياجات المصدرين المصريين، الأمر الذي يعزز من فرص التوسع في الصادرات وزيادة العوائد الاقتصادية.

وأكد المشاركون أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويُنتظر أن يسهم الخط في دعم تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والصناعية، بما يعزز مكانة مصر كمحور تجاري ولوجستي بين قارتي أوروبا وأفريقيا.

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

صلاة الخسوف

الأوقاف تقيمها غدا.. تعرف على كيفية صلاة الخسوف

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

بالصور

بتخفيضات تصل إلى 25٪.. افتتاح معرضي «أهلاً مدارس» أمام مستشفى المبرة بالشرقية

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

