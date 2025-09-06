وفد ميناء دمياط والغرفة التجارية بالمحافظة يعرضان الفرص التصديرية عبر خط الرورو

قام وفد من هيئة ميناء دمياط برفقة وفد من الغرفة التجارية لمحافظة دمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد بزيارة إلى الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة.

وقد ترأس وفد هيئة ميناء دمياط السيد اللواء بحري رفعت المارديني رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق، حيث عُقد اجتماع موسع بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة والمصدرين ورجال الأعمال بالمحافظة .

وخلال الاجتماع، استعرض وفد ميناء دمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بدمياط أهم الفرص التصديرية المتاحة عبر خط الرورو إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة ما يتعلق بنفاذ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية المصرية إلى الأسواق المستهدفة، فضلاً عن تسليط الضوء على أنواع البضائع ذات الطلب المرتفع في السوق الأوروبية. كما تم شرح التسهيلات والخدمات التي يقدمها الخط الملاحي لعملائه، بما في ذلك سرعة الشحن، والربط المباشر مع الموانئ الأوروبية، والتيسيرات الجمركية واللوجستية التي تتيح تعزيز تنافسية المنتج المصري.

كما اشتمل النقاش على عرض من إسلام حسنى مدير عام شركة بان مارين بميناء دمياط تناول المزايا التصديرية التي تقدمها الشركة المشغلة للخط الملاحي، خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة في الموانئ الأوروبية وآليات التسعير التي تراعي احتياجات المصدرين المصريين، الأمر الذي يعزز من فرص التوسع في الصادرات وزيادة العوائد الاقتصادية.

وأكد المشاركون أن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ويُنتظر أن يسهم الخط في دعم تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية والصناعية، بما يعزز مكانة مصر كمحور تجاري ولوجستي بين قارتي أوروبا وأفريقيا.