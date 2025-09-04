جامعة دمياط تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

نظمت جامعة دمياط ،حفل تخرجها الثاني لطلاب دفعة عام 2024 / 2025، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة بمحافظة دمياط.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب إبراهيم محسن ، وقدّم فقراته الدكتور محمد ماهر، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب.

شهد الحفل حضور كل من العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط الأسبق، والأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله، القائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمد الزواوي، رئيس مجلس إدارة معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد،والأستاذ الدكتور محمد النجار نائب رئيس جامعة الدلتا والدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور إسماعيل يوسف ، وكيل وزارة المالية ، والنائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب ، والنائب أحمد البلشي ، عضو مجلس الشيوخ ، والأب هشام بندلمون ، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط ، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات وأولياء الأمور والطلاب.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلمة رحب فيها بالحضور، ووجه رسائل مؤثرة للخريجين وأولياء الأمور، مؤكداً أن التخرج ليس نهاية المطاف بل بداية لمسيرة جديدة في سوق العمل، مشيداً بما حققته الجامعة تحت قيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة في مجال البنية التحتية الرقمية والتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

كما ألقى الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتخريج جيل جديد من أبناء الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لم تدخر جهداً في رعاية طلابها علمياً وإنسانياً حتى يكونوا نموذجاً مشرفاً لوطنهم.

وتوالت الكلمات من ضيوف الحفل، حيث أشاد الأستاذ الدكتور محمد الزواوي ، رئيس مجلس إدارة معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بالدور الرائد للجامعة وجهود رئيسها في دعم التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

فيما أكد الأستاذ الدكتور أسامة العبد ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، على أن العلم في الإسلام يشمل كل نافع للإنسانية، داعياً الطلاب لاعتبار التخرج بداية لمسيرة علمية وعملية ترتكز على الأخلاق والعلم معاً.

كما عبر الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد راية، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة دمياط، مشيداً بجهودها في تطوير البنية التحتية ودعم المجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور رمضان الطنطاوي ، رئيس الجامعة الأسبق في كلمته أن يوم التخرج يمثل ثمرة تعب الطلاب وأولياء أمورهم، مقدماً لهم التهنئة والتمنيات بالتوفيق.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن مسيرة الجامعة منذ نشأتها وتطور منشآتها وبرامجها الأكاديمية.

واختتم الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة الكلمات ، فرحب في كلمته بالحضور الكريم من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة وأولياء الأمور، معبرًا عن سعادته بمشاركة أبنائه الخريجين وأسرهم هذه اللحظة الاستثنائية التي ستظل محفورة في ذاكرتهم.

وأكد أن جامعة دمياط لا تقتصر رسالتها على التعليم فقط، بل تسعى دائمًا إلى تأهيل طلابها لمتطلبات سوق العمل التنافسي، عبر صقل مهاراتهم وتزويدهم بالقدرات التي تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات ، كما شدد على أن الجامعة تعمل على بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين العلم والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد راية والذي يُعد خطوة مهمة على طريق مد جسور التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن مصر ستظل قوية بشبابها ووعي أبنائها، آمنة بفضل تكاتف مؤسساتها، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، كما أكد أن الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية، تواصل التمسك بمبدأ مجانية التعليم كحق أصيل لأبنائها.

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الجامعة الخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا يسهمون خلاله في خدمة وطنهم، وداعيًا لهم بدوام التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل، كرم رئيس الجامعة عدداً من الشخصيات والقيادات المجتمعية، أعقبه عرض فيديو لطلاب دفعة 2024 / 2025 وأداء الخريجين للقسم.

ثم استمتع الحضور بفقرات غنائية وموسيقية قدمها فريق كورال الجامعة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هدى عبد النبي، رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ، شاركها كل من الدكتورة منى العجمي والدكتور محمد العزبي.

واختتمت الفعاليات بتكريم خريجي جامعة دمياط دفعة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتقاط الصور التذكارية، في يوم سيبقى محفوراً في ذاكرتهم وذاكرة أسرهم باعتباره بداية لانطلاقة جديدة نحو المستقبل.