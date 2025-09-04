قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمياط تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي

نظمت جامعة دمياط ،حفل تخرجها الثاني لطلاب دفعة عام 2024 / 2025، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة بمحافظة دمياط.

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب إبراهيم محسن ، وقدّم فقراته الدكتور محمد ماهر، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب.

شهد الحفل حضور كل من العميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط الأسبق، والأستاذ الدكتور ممدوح نعمة الله، القائم بعمل رئيس الجامعة الأسبق، والأستاذ الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور محمد الزواوي، رئيس مجلس إدارة معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد،والأستاذ الدكتور محمد النجار نائب رئيس جامعة الدلتا والدكتور محمد عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور إسماعيل يوسف ، وكيل وزارة المالية ، والنائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب ، والنائب أحمد البلشي ، عضو مجلس الشيوخ ، والأب هشام بندلمون ، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط ، إلى جانب  عمداء ووكلاء الكليات وأولياء الأمور والطلاب.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كلمة رحب فيها بالحضور، ووجه رسائل مؤثرة للخريجين وأولياء الأمور، مؤكداً أن التخرج ليس نهاية المطاف بل بداية لمسيرة جديدة في سوق العمل، مشيداً بما حققته الجامعة تحت قيادة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة في مجال البنية التحتية الرقمية والتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

كما ألقى الدكتور محمد عبد الحميد شهاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، كلمة أعرب فيها عن سعادته بتخريج جيل جديد من أبناء الجامعة، مؤكداً أن الجامعة لم تدخر جهداً في رعاية طلابها علمياً وإنسانياً حتى يكونوا نموذجاً مشرفاً لوطنهم.

وتوالت الكلمات من ضيوف الحفل، حيث أشاد الأستاذ الدكتور محمد الزواوي ، رئيس مجلس إدارة معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية بالدور الرائد للجامعة وجهود رئيسها في دعم التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.

فيما أكد الأستاذ الدكتور أسامة العبد ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق ، على أن العلم في الإسلام يشمل كل نافع للإنسانية، داعياً الطلاب لاعتبار التخرج بداية لمسيرة علمية وعملية ترتكز على الأخلاق والعلم معاً.

كما عبر الأستاذ الدكتور محمد إسماعيل، عميد معهد راية، عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة دمياط، مشيداً بجهودها في تطوير البنية التحتية ودعم المجتمع.

وأكد الأستاذ الدكتور رمضان الطنطاوي ، رئيس الجامعة الأسبق في كلمته أن يوم التخرج يمثل ثمرة تعب الطلاب وأولياء أمورهم، مقدماً لهم التهنئة والتمنيات بالتوفيق.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن مسيرة الجامعة منذ نشأتها وتطور منشآتها وبرامجها الأكاديمية.

واختتم  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة الكلمات ، فرحب في كلمته بالحضور الكريم من القيادات التنفيذية والأكاديمية والشخصيات العامة وأولياء الأمور، معبرًا عن سعادته بمشاركة أبنائه الخريجين وأسرهم هذه اللحظة الاستثنائية التي ستظل محفورة في ذاكرتهم.

وأكد  أن جامعة دمياط لا تقتصر رسالتها على التعليم فقط، بل تسعى دائمًا إلى تأهيل طلابها لمتطلبات سوق العمل التنافسي، عبر صقل مهاراتهم وتزويدهم بالقدرات التي تواكب التطورات المتسارعة في مختلف المجالات ، كما شدد على أن الجامعة تعمل على بناء شخصية متكاملة للطالب تجمع بين العلم والانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وأعرب رئيس الجامعة عن اعتزازه بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد راية والذي يُعد خطوة مهمة على طريق مد جسور التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف رئيس الجامعة أن مصر ستظل قوية بشبابها ووعي أبنائها، آمنة بفضل تكاتف مؤسساتها، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، كما أكد أن الدولة المصرية رغم التحديات الاقتصادية، تواصل التمسك بمبدأ مجانية التعليم كحق أصيل لأبنائها.

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الجامعة الخريجين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم مستقبلًا واعدًا يسهمون خلاله في خدمة وطنهم، وداعيًا لهم بدوام التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل، كرم رئيس الجامعة عدداً من الشخصيات والقيادات المجتمعية، أعقبه عرض فيديو لطلاب دفعة 2024 / 2025 وأداء الخريجين للقسم.

ثم استمتع الحضور بفقرات غنائية وموسيقية قدمها فريق كورال الجامعة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هدى عبد النبي، رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ، شاركها كل من الدكتورة منى العجمي والدكتور محمد العزبي.

واختتمت الفعاليات بتكريم خريجي جامعة دمياط دفعة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتقاط الصور التذكارية، في يوم سيبقى محفوراً في ذاكرتهم وذاكرة أسرهم باعتباره بداية لانطلاقة جديدة نحو المستقبل.

دمياط محافظ دمياط جامعة دمياط حفله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

ترشيحاتنا

جامعه دمياط

جامعة دمياط تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلابها

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

مبادرة

إطلاق أكبر مبادرة توعية مجتمعية في دمياط

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

فيديو

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد