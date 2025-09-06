الزمالك يتخذ قرارا حاسما قبل مواجهة المصري في الدوري

اتخذ عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، قرارا حاسما خلال الساعات الماضية، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن عبد الناصر محمد قرر منع لاعبي الفريق من التفاعل أو النشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر، أن القرار جاء؛ بعد ما حدث مؤخرًا من اللاعب ناصر ماهر، مشيرًا إلى أن أي تجاوز مستقبلي؛ سيقابل بعقوبات مباشرة، وفقًا لما تنص عليه لائحة الفريق.

وفي السياق ذاته، طالب جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، جميع اللاعبين، بضرورة التركيز الكامل على مباراة المصري، وتحقيق الفوز؛ من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام وادي دجلة بنتيجة 1-2 على ملعب السلام.