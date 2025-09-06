الحكومة ترفع معدلات الحصول على استثمارات جديدة بـ 9 مليارات جنيه في أسبوع

رفعت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ من طلبات الحصول علي الاستثمارات المالية غير المباشرة بقيمة تبلغ 9 مليارات جنيه خلال الأسبوع الجاري بما يعادل 185.5 مليون دولار.

حسبما كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

لماذا الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 173 مليار جنيه وبما يعادل3.57 مليار دولار مقارنة بـ 164 مليار جنيه بما يساوي 3.38 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 23مليار جنيه بإنخفاض حجمه مليار جنيه في الاسبوع السابق.

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاقي 3 و5 سنوات ذو العائد المتغير بقيمة 5.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 23 مليار جنيه .