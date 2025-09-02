المالية: اجتماعات مجموعة العشرين تركز على أدوات الحد من تقلبات الأسواق الغذائية

قال الدكتور عمرو عابدين، مستشار وزير المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية، إنّ اجتماعات اليوم في فعاليات مجموعة العشرين المنعقدة في القاهرة، والتي تُعقد تحت رئاسة جنوب إفريقيا، ركّزت على أدوات متعددة للحد من تقلبات الأسواق الغذائية، من بينها السياسات التسعيرية، وآليات دعم الأسعار، إضافة إلى جهود الجانب المصري في هذا الصدد.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامي هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه فيما يتعلق بالوضع المحلي، فلا يوجد تهديد فعلي يواجه الأمن الغذائي في مصر، غير أن الزيادة السكانية السنوية بمعدل 2% تشكل ضغطًا متزايدًا على هذا القطاع.

وتابع، أن الحكومة عملت على التوسع في المساحات الزراعية، حيث تمت زراعة أكثر من 2 إلى 3 ملايين فدان إضافية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على كميات توريد القمح، إذ تجاوز الموسم الأخير نظيراته السابقة بأكثر من نصف مليون طن.

وأشار إلى الاستثمارات التي تمت في مجال تخزين الحبوب بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وحول العوامل الدولية المؤثرة في الأمن الغذائي، فقد أشار إلى أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، لكن الأخطر يكمن في التغيرات المناخية التي بدأت تؤثر بالفعل على إنتاجية محاصيل استراتيجية مثل القمح.

وشدد على أهمية التكيف مع هذه المتغيرات، لاسيما من خلال تبنّي الزراعة الذكية المناخية، التي كانت أحد محاور النقاشات خلال الاجتماعات، لما لها من أهمية قصوى في ضمان استدامة الإنتاج الغذائي في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.