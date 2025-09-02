قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
توك شو

المالية: اجتماعات مجموعة العشرين تركز على أدوات الحد من تقلبات الأسواق الغذائية

عادل نصار

قال الدكتور عمرو عابدين، مستشار وزير المالية لمشروعات التنمية الاقتصادية، إنّ اجتماعات اليوم في فعاليات مجموعة العشرين المنعقدة في القاهرة، والتي تُعقد تحت رئاسة جنوب إفريقيا، ركّزت على أدوات متعددة للحد من تقلبات الأسواق الغذائية، من بينها السياسات التسعيرية، وآليات دعم الأسعار، إضافة إلى جهود الجانب المصري في هذا الصدد.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامي  هشام عبد التواب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه فيما يتعلق بالوضع المحلي، فلا يوجد تهديد فعلي يواجه الأمن الغذائي في مصر، غير أن الزيادة السكانية السنوية بمعدل 2% تشكل ضغطًا متزايدًا على هذا القطاع.

وتابع، أن الحكومة عملت على التوسع في المساحات الزراعية، حيث تمت زراعة أكثر من 2 إلى 3 ملايين فدان إضافية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على كميات توريد القمح، إذ تجاوز الموسم الأخير نظيراته السابقة بأكثر من نصف مليون طن.

وأشار إلى الاستثمارات التي تمت في مجال تخزين الحبوب بهدف تأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

وحول العوامل الدولية المؤثرة في الأمن الغذائي، فقد أشار إلى أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، لكن الأخطر يكمن في التغيرات المناخية التي بدأت تؤثر بالفعل على إنتاجية محاصيل استراتيجية مثل القمح.

وشدد على أهمية التكيف مع هذه المتغيرات، لاسيما من خلال تبنّي الزراعة الذكية المناخية، التي كانت أحد محاور النقاشات خلال الاجتماعات، لما لها من أهمية قصوى في ضمان استدامة الإنتاج الغذائي في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

المالية وزير المالية العشرين

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

