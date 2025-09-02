القومي لتنظيم الاتصالات: حل 97% من شكاوى المستخدمين.. ورد 600 ألف جنيه خلال شهر

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يصدر تقارير دورية للجودة كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقارير استطلاع آراء المستخدمين في الشركات، وهي تقارير وصفها بأنها مهمة للحفاظ على مستوى التنافسية في سوق الاتصالات.

وأوضح "إبراهيم"، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن متوسط الشكاوى الشهرية المقدمة من عملاء شركات الاتصالات يبلغ نحو 21 ألف شكوى تشمل جميع الخدمات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم بدأ يشهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا.

وأضاف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تمكن من حل نحو 97% من شكاوى المستخدمين المتعلقة بخدمات شركات الهواتف المحمولة بعد التواصل المباشر مع الشركات، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الشكاوى كان يستحق التعويض بالفعل.

وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن زمن الاستجابة للشكاوى لا يتجاوز يومًا واحدًا، وأن أغلبها يتعلق بالفواتير وخصم الأموال، مؤكدًا أن الشركات أصبحت أكثر التزامًا، ونجح الجهاز في إعادة 600 ألف جنيه للمستخدمين خلال شهر واحد فقط.