الاتحاد السكندري يستأنف التدريبات وسامي يطلب تقرير طبي مفصل عن المصابين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته الجماعية على ملعب النادي بفرع سموحة، تحت قيادة المدير الفني أحمد سامي، استعدادًا لمواجهة فاركو في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وطلب سامي من الجهاز الطبي تقريرًا مفصلًا عن حالة اللاعبين المصابين والمرحلة التي وصلوا إليها في برنامج التأهيل، كما كلف الجهاز الفني بإعداد ملخص لآخر ثلاث مباريات لفريق فاركو، لدراسة نقاط القوة والضعف، وتحديد التعليمات الفنية اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء المرتقب.

يُذكر أن رابطة الأندية المصرية قررت نقل المباراة إلى ستاد برج العرب بدلًا من ستاد حرس الحدود بالمكس