"الفيدرالية الروسية للطب": لقاح روسي جديد يثبت فعاليته بنسبة تصل لـ80% في مكافحة السرطان

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا فيرونيكا سكفورتسوفا أن اللقاح الروسي المضاد للسرطان أنهى بنجاح التجارب ما قبل السريرية، مؤكداً سلامته وفعاليته العالية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي.

وقالت سكفورتسوفا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "امتدت الأبحاث لعدة سنوات، خُصصت السنوات الثلاث الأخيرة منها للدراسات الإلزامية ما قبل السريرية، ولقد أصبح اللقاح جاهزاً للاستخدام، وننتظر حالياً الموافقات الرسمية".

وأوضحت أن نتائج الدراسات أثبتت سلامة اللقاح حتى مع تكرار الجرعات، إلى جانب فعالية كبيرة، حيث لوحظ انخفاض في حجم الأورام وبطء في تقدمها بنسبة تراوحت بين 60% و80%، تبعاً لطبيعة المرض، كما أظهرت الأبحاث ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة بفضل اللقاح.

ويستهدف اللقاح، في مرحلته الأولى، سرطان القولون والمستقيم، فيما يتم إحراز تقدم واعد في تطوير لقاحات أخرى ضد الورم الأرومي الدبقي وأنواع محددة من الميلانوما، بينها الميلانوما العيني، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور.

جدير بالذكر أن منتدى الشرق الاقتصادي الـ10 عُقد في فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر الجاري تحت شعار "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار"، وضم أكثر من 100 جلسة ضمن سبعة محاور، بمشاركة نحو 8400 ممثل من أكثر من 75 دولة وإقليم.. وقد نظمت مؤسسة "روسكونجرس" المنتدى، فيما كانت وكالة (تاس) الشريك الإعلامي العام.

