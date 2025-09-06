قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"الفيدرالية الروسية للطب": لقاح روسي جديد يثبت فعاليته بنسبة تصل لـ80% في مكافحة السرطان

لقاح روسي جديد
لقاح روسي جديد
أ ش أ

أعلنت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطب والبيولوجيا فيرونيكا سكفورتسوفا أن اللقاح الروسي المضاد للسرطان أنهى بنجاح التجارب ما قبل السريرية، مؤكداً سلامته وفعاليته العالية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الشرق الاقتصادي.
وقالت سكفورتسوفا - وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "امتدت الأبحاث لعدة سنوات، خُصصت السنوات الثلاث الأخيرة منها للدراسات الإلزامية ما قبل السريرية، ولقد أصبح اللقاح جاهزاً للاستخدام، وننتظر حالياً الموافقات الرسمية".
وأوضحت أن نتائج الدراسات أثبتت سلامة اللقاح حتى مع تكرار الجرعات، إلى جانب فعالية كبيرة، حيث لوحظ انخفاض في حجم الأورام وبطء في تقدمها بنسبة تراوحت بين 60% و80%، تبعاً لطبيعة المرض، كما أظهرت الأبحاث ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة بفضل اللقاح.
ويستهدف اللقاح، في مرحلته الأولى، سرطان القولون والمستقيم، فيما يتم إحراز تقدم واعد في تطوير لقاحات أخرى ضد الورم الأرومي الدبقي وأنواع محددة من الميلانوما، بينها الميلانوما العيني، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة من التطور.
جدير بالذكر أن منتدى الشرق الاقتصادي الـ10 عُقد في فلاديفوستوك بين 3 و6 سبتمبر الجاري تحت شعار "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار"، وضم أكثر من 100 جلسة ضمن سبعة محاور، بمشاركة نحو 8400 ممثل من أكثر من 75 دولة وإقليم.. وقد نظمت مؤسسة "روسكونجرس" المنتدى، فيما كانت وكالة (تاس) الشريك الإعلامي العام.
 

الوكالة الفيدرالية الروسية اللقاح الروسي المضاد للسرطان منتدى الشرق الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

منبر المسجد

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

التهجير القسري

الموقف المصري وصمود الفلسطينيين .. جدار الصد أمام مُخططات التهجير الإسرائيلي

أرشيفية

تصاعد التوترات في منطقة البحر الكاريبي.. ترامب يرسل طائرات إف-35 لقصف المهربين ويهدد بإسقاط الطائرات المقاتلة الفنزويلية

سارة خليفة

تفاصيل 8 ساعات بمحاكمة سارة خليفة و27 آخرين في قضية تصنيع المخدرات

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد