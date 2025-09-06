قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
محافظات

محافظ الأقصر يتايع تنفيذ المشروعات التنموية ميدانيا لتحسين جودة حياة المواطنين

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
أ ش أ

قام محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمركز ومدينة إسنا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية، والتي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وإحلال كوبري الدير، والذي ينفذه جهاز تعمير البحر الأحمر، حيث تشمل الأعمال رفع منسوب الكوبري حتى تتساوى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي ومزلقان السكة الحديد ليصبح الكوبري أكثر أمانًا وكفاءة، ويبلغ طول الكوبري 53 مترًا، وكان عرضه القديم 10 أمتار، بينما أصبح بعد التطوير 12 مترًا، كما تم رفع منسوبه بمقدار 2ر1 متر بما يتماشى مع مستوى الطريق الزراعي الشرقي ومنسوب مزلقان السكك الحديدية.
وشدد المحافظ ، خلال الجولة، على ضرورة التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لضمان توافق المنسوب بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة تطوير مركز إسنا وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس يخدم المواطنين.
عقب ذلك، توجه محافظ الأقصر لتفقد أعمال تطوير ممشى ومرسى إسنا أسفل الكورنيش والحديقة المجاورة، حيث وجه بطلاء جميع الواجهات المطلة على الممشى بما يتماشى مع الشكل الحضاري الجاري تنفيذه في مشروع تطوير إسنا التاريخية، كما قام بمراجعة المقترحات المقدمة من الاستشاري المصمم للمشروع بشأن السور المزمع إنشاؤه على الممشى، واعتمد المقترح الرابع نظرًا لتوافقه مع خطة التطوير.
كما تفقد المحافظ شادر الفاكهة والخضار بمدينة إسنا المجاور لكوبري الطوايع، ووجّه بسرعة نقله إلى موقع أكثر قربًا وتطويره ليضاهي شادر الحبيل من حيث الخدمات والتجهيزات، على أن يُلحق به مقر بنك لتسهيل التعاملات التجارية بين التجار والمتعاملين.
وخلال جولته، تابع المحافظ موقع السلخانة القديمة بمدينة إسنا ووجه بسرعة اختيار موقع بديل مناسب لنقلها بعيدًا عن الكتلة السكنية بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
كما قام بمعاينة بعض قطع أراضي أملاك الدولة المجاورة لموقع السلخانة لاختيار أفضل الأماكن لنقل الشادر والمجزر إليها، ووجه إدارة التخطيط العمراني بحصر جميع المساحات الخاوية بحاجر إسنا تمهيدًا لاستغلالها في مشروعات خدمية وتنموية.
وأكد محافظ الأقصر خلال لقائه بالأهالي قائلاً: " جئت اليوم لحل جميع مشكلات أهالي إسنا، وسأعمل على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنفسي حتى يرى المواطن نتائجها على أرض الواقع."
 

محافظ الأقصر المشروعات البنية التحتية

