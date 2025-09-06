بفوز كبير على السعودية .. منتخب 2009 يختتم معسكره المغلق استعدادا لخوض بطولة شمال إفريقيا

اختتم منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة مدربه حسين عبداللطيف، معسكر المغلق بفوز ودي كبير على حساب السعودية بخمسة أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم .

خاض منتخب مصر 2009 معسكر قوي لعب خلاله عدد من المباريات الودية القوية وذلك في إطار التحضير لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2026 .

شهد المعسكر مشاركة عدد من اللاعبين المصريين المحترفين بالخارج وعلى رأسهم عمر فودة وآدم محروس ومحمد نور بالإضافة إلى صفوة اللاعبين بالدوري المحلي من مختلف الأندية .

ويسير منتخب 2009 بصورة جيدة في الإعداد لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة للأمم الإفريقية ، ويشارك منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، فى دورة ودية فى الأردن خلال شهر أكتوبر المقبل بمشاركة الأردن والعراق والكويت والبرازيل.