المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب الصحفيين: مبادرة صحح مفاهيمك رسالة وعي تمتد لكل بيت ومدرسة

خالد البلشي، نقيب الصحفيين
عبدالوكيل أبو القاسم

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بدء الصالون الشهري للجنة الشؤون العربية بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف وجميع الحضور.

وقال البلشي: جئت اليوم لاستمع واتعلم في حضرة ضيوف إجلاء وعلماء كبار.. أرحب بالحضور الكريم في حضرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وأتذكر في المحفل البطولة والفداء في فلسطين الحبيبة.

وأضاف: أبلغكم بترحاب الزميل محمد الشاذلي، الذي منعته ظروف وفاة عمه عن الحضور والترحيب بكم، كما أتوجه بالشكر للزميلة أميرة العناني رئيس القسم الديني بجريدة الدستور على دورها في تنظيم الفعالية.

مبادرة صحح مفاهيمك 

 

وأكد أن مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها وزارة الأوقاف لتكون رسالة وعي تمتد لكل بيت ومدرسة وشارع لبناء وعي ديني رشيد، مختتما: ارحب بجميع الزملاء الذين سوف يستلمون تأشيرات العمرة واتمنى منهم أن يدعو لنا.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الصالون الشهري الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.


ويأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

