الاسكندرية.. الانتهاء من توسعة طريق الحرية بالتزامن مع العام الدراسي

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توسعة طريق الحرية ( أبو قير) الممتدة من شارع إبراهيم الشريف حتى منطقة رشدي وذلك تمهيدا للانتهاء منها. ويتفقد التجهيزات المبدئية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية للمشروع والتي تمتد حتى منطقة الإبراهيمية.

يأتي ذلك في إطار استكمال استراتيجية محافظة الإسكندرية بتخفيف الازدحام المروري من خلال رفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمحافظة.

وأكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة ملتزمة بتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المشروع، لضمان إنهائه في الوقت المحدد، بما يساهم في تسهيل حركة المرور بالطريق بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

مشيرًا إلى أن إشارة البدء للمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستمتد حتى منطقة الإبراهيمية، ستطلق فور الانتهاء من المرحلة الأولى.

وخلال الجولة، كلف محافظ الإسكندرية رئيس حي شرق تنسيقا مع الجهات المعنية بمراجعة أعمال تركيب الإنترلوك والبلدورات بطول الطريق، مشددا على ضرورة الالتزام بتصميم موحد وثابت لأعمال التركيب يحافظ على المظهر الحضاري والطابع الجمالي في إطار الهوية البصرية للمحافظة.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجراجات المخالفة وغير المرخصة على طريق الحرية، وإلزام أصحاب المعارض باستخدام رامبات متحركة لمنع أي اشغالات أمام المحال الخاصة بهم. وشدد على الإزالة الفورية لأية اشغالات أو مخالفات على الأرصفة تعيق حركة المشاة أو أعمال التوسعة.

أكد محافظ الإسكندرية على الاهتمام بتنظيم منحدرات الأرصفة، لضمان سهولة حركة ذوي الهمم وكبار السن، ويعزز من معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى مراعاة المظهر الحضاري والجمالي لجميع واجهات المباني المطلة على طريق الحرية.

وفي سياق متصل، شدد محافظ الإسكندرية على التأكد من اتخاذ جميع اشتراطات وإجراءات السلامة في مواقع العمل أثناء تنفيذ المشروع، حفاظًا على سلامة المواطنين، هذا بالإضافة إلى تكثيف التواجد المروري لضمان انسيابية الحرية المرورية خلال تنفيذ المشروع.