الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أخبار العالم

حزب الله: لا تنفيذ لخطة نزع السلاح قبل توقف الغارات الإسرائيلية

القسم الخارجي

أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، في تصريحات لوكالة "رويترز" اليوم السبت، أن الحزب يعتبر أن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، تمثل فرصة للعودة إلى "الحكمة والعقل"، محذراً من مخاطر دفع البلاد نحو المجهول.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن، في ختام جلسته الجمعة، دعمه لخطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، مشدداً على التزامه إعداد استراتيجية أمن وطنية، في إطار فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وشهدت الجلسة انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكي، احتجاجاً على حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومناقشة خطة نزع السلاح. وقد انسحب الوزراء تدريجياً إلى قاعة جانبية في القصر الجمهوري، رغم إعلان مكي سابقاً نيته البقاء في الجلسة.

أوضح قماطي أن موقف الحزب يستند إلى ما أعلنته الحكومة بأن تنفيذ "خريطة الطريق" الأميركية مرهون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وقال: "ما لم تتوقف الغارات الإسرائيلية وينسحب الاحتلال من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يظل مجمّداً حتى إشعار آخر".

وكان مجلس الوزراء قد كلف الجيش الشهر الماضي بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة، متبنيا خريطة طريق أميركية تُعنى بنزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، وهو ما رفضه الحزب بشدة.

وأكد قماطي رفض حزب الله "بشكل قاطع" لقراري الحكومة المتعلقين بالخطة وبالخريطة الأميركية، داعياً الحكومة إلى الالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطنية شاملة.

يذكر أن إسرائيل ألمحت مؤخراً إلى إمكانية تقليص وجودها العسكري في جنوب لبنان في حال اتخذ الجيش اللبناني خطوات لنزع سلاح حزب الله، رغم استمرار غاراتها اليومية على الأراضي اللبنانية.

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة.. ووزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

الاقتصاد

دبلوماسي سابق: مؤتمر شنغهاي يشكل تحولًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا

المتحف المصري

أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

