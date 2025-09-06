وزير الرياضة يهنئ منتخب السباحة بالزعانف بالتتويج بلقبي البطولة العربية والإفريقية في تونس

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بمناسبة ما حققته بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف بالتتويج بلقبي البطولة العربية والبطولة الإفريقية للسباحة بالزعانف، والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 2 حتى 7 سبتمبر 2025.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه وفخره بما حققه المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي ثمرة دعم الدولة المصرية للرياضة والرياضيين، وتأكيدًا على قدرة أبناء مصر على رفع العلم المصري عاليًا في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

وتمكن المنتخب المصري من فرض هيمنته على منافسات البطولتين، بعدما حصد 67 ميدالية متنوعة في المسافات القصيرة والطويلة، بواقع 37 ميدالية ذهبية، و21 فضية، و9 برونزيات، ليحصد المركز الأول عن جدارة واستحقاق في كلتا البطولتين.

كما شهدت البطولة تألقًا لافتًا للاعب أحمد هشام الذي حصد كأس أفضل سباح في البطولة الإفريقية، والبطلة فريدة فرج التي تُوجت بكأس أفضل سباحة في البطولة العربية، ليؤكد أبطال مصر تفوقهم القاري والعربي في رياضة السباحة بالزعانف.

