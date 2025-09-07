مجدي طلبة: منتخب مصر قادر على التأهل إلى المونديال أمام بوركينا فاسو

أكد مجدي طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم أهدر العديد من الفرص السهلة خلال مباراته أمام إثيوبيا الجمعة في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج «البريمو»، المذاع عبر فضائية TeN: "لاعبو منتخب مصر تفننوا في إهدار العديد من الفرص السهلة على مرمى إثيوبيا وكان بإمكاننا تسجيل أكبر عدد من الأهداف خاصًة في الشوط الثاني عن طريق تريزيجيه وابراهيم عادل الذين أهدروا فرصتين محققتين للتسجيل".



وتابع: "منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن قادر على حسم التأهل إلى المونديال أمام بوركينا فاسو في المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، رغم صعوبة المنافس وفوزه في الجولة الماضية بسداسية نظيفة أمام جيبوتي، بالإضافة إلى عودته للعب على ملعبه، إلا أن كفة الفراعنة الأرجح خلال المباراة".