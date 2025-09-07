قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

تحذير جديد.. «الإير فراير» قد يتحول إلى جهاز تجسس داخل منزلك

ريهام قدري

أصبحت الأير فراير من أكثر الأجهزة انتشارًا في المطابخ حول العالم، لم تعد المقلاة الهوائية «الإير فراير» مجرد أداة للطهي الصحي

و كشفت دراسة حديثة أنها قد تمثل خطرًا خفيًا على خصوصية المستخدمين بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،

وقد أجرى خبراء تحليلًا لثلاثة أنواع من المقالي الهوائية من علامات تجارية مختلفة متداولة في بريطانيا، ليتبين أن بعضها قد يمتلك خصائص تتيح تتبع البيانات الشخصية، بل وربما تسجيل المحادثات اليومية وإرسالها إلى الشركات المصنعة.


واعتمدت الدراسة على ستة معايير لتقييم هذه الأجهزة: الشفافية، الموافقة، أمان البيانات، تقليص جمع المعلومات، التتبع، وإمكانية حذف البيانات. 

وأظهرت النتائج تباينًا في درجات الأمان والخصوصية، ما يثير تساؤلات جدية حول مخاطر الأجهزة الذكية المستخدمة في المنازل.

