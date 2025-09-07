قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إطلاق مبادرة "انت مصر" مع اقتراب افتتاح المتحف الكبير.. سياحة النواب: سيجذب ملايين الزوار سنويا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
معتز الخصوصي

قال فارس حسني ، أمين عام نقابة السياحيين مصر أنه في إطار استعدادات الدولة رغم التحديات والتغييرات الجيوسياسية بالمنطقة ولكن مصر تستعد لافتتاح أكبر متحف في العالم المتحف المصري الكبير .

ومن خلال هذا الشأن العالمي اجتمع حمدي عز النقيب العام للسياحيين مصر في اجتماعه الشهري بمجلس إدارته بتوجيه الاستعدادات اللازمة واللجان النوعية والفرعية وممثلين النقابة المهنية للسياحيين مصر بالدول العربية والإفريقية والأجنبية أيضا عبر المنصات الرقمية والفيديو كنفرانس بالتواصل مع الجالية المصرية بالخارج لترويج وتنشيط السياحة في من خلال إطلاق مبادرة " انت مصر".

مبادرة انت مصر 

ومن ناحية أخرى تواصل الممثل المصري في دولة ليتوانيا بالتنسيق مع الجالية المصرية بالدول الأوروبية من خلال برامج متعددة سياحيه لإظهار جمال المتحف المصري الكبير ووجه عز النقيب العام للسياحيين بممثلي النقابة المهنية للسياحيين لدعم قطاع السياحة في مصر وخلف القيادة السياسية والتنفيذية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار أمين السياحيين مصر فارس حسني خلال الاجتماع التنظيمي الشهري بأن النقابة تعمل لإظهار المعالم السياحية والأثرية لجعل مصر علي الخريطة السياحية والعالمية والتنافس العالمي للسياحة والآثار في مصر

وقال عماد حمدي الشماع عضو مجلس إدارة نقابة السياحيين مصر بأن هناك خطط وبرامج ترويجية عالمية لإظهار جمال مصر من خلال 43 متحف أثري وسياحي 2160 موقع أثري و30 محمية طبيعية وأيضا انتظار اختيار شعار اليوم العالمي للسياحة تزامناً لهذا الشهر والحث علي الارتقاء بمستوى الخدمات واستقبال السائحين الأجانب لمصر.

هدية مصر للعالم كله

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم كله، وما يمثله من أكبر الصروح الثقافية والحضارية بالعالم لما يضم بين جدرانه التي تُحاكي التاريخ المصري القديم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية لمختلف العصور تروي تاريخ مصر القديم، كأداة لجذب السياح والعمل على تنمية القطاع السياحي بمصر.

وأشارت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الصرح العملاق الذي ينتظره العالم بشغف وترقب، نعتبره إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي لمصر ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويً.

وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن موقع المتحف بالقرب من الأهرامات يوفر فرصة مثالية للسياح للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، وننتظر أن يخرج إلى العالم بشكل رسمي في صورة تظل عالقة في الاذهان لسنوات، وتكون بالشكل اللائق بافتتاح هذا الصرح السياحي التاريخي.

المتحف المصري الكبير التحديات المنصات الرقمية الجالية المصرية بالخارج مبادرة انت مصر

