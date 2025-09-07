قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
رياضة

خالد فتحي: طريق منتخب اليد للبطولات المقبلة ليس مفروشًا بالورود

خالد فتحي
خالد فتحي

خالد فتحي في محاضرة للمنتخب:

*الاستعداد لبطولة أفريقيا وكاس العالم والأولمبياد يبدأ اليوم.. 

*نستخدم احدث الأساليب العلمية في تطوير منظومة كرة اليد


كشف خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد في محاضرة مع اللاعبين أهداف الاجتماع التحضيري الأول للمنتخب الأول، والذي انطلق اليوم الأحد، في المركز الأولمبي بالمعادي..

وأكد خالد فتحي في تصريحاته، أنه لأول مرة يتم اتباع نظام التدريب الدائم كل أسبوع يوم الأحد والاثنين لمجموعة اللاعبين داخل مصر من غير المحترفين ، أضاف فتحي أن هذا التجمع يهدف إلى أهداف عديدة أهمها: عمل عمق في الفريق ، حيث يكون في كل مركز أكثر من لاعب جاهز، وتكوين فريق تاني للمشاركة في بطولات عديدة مثل البحر المتوسط والألعاب الإفريقية..

استكمل فتحي أن ، هذا التجمع يخلق المنافسة بين اللاعبين التي تصنع البطولة، واستعراض البرنامج التدريبي  الذي يدعم الثلاث مراحل المقبلة، والتي تتضمن المحطة الأولى وهي بطولة الأمم الإفريقية يناير 2026، والمحطة الثانية بطولة العالم يناير 2027، في ألمانيا والمحطة الثالثة المؤهلة للأولمبياد وهي بطولة الأمم الأفريقية 2028، ثم الاستعداد للأولمبياد بعد التأهل.

زاد فتحي أن التجمع يستهدف التركيز على التطوير الدائم للمنتخب الأول، عن طريق بناء للاعبين من منتخبات الشباب والناشئين واندماجهم مع كل المجموعة.

وأتم فتحي أن من ضمن أهداف هذا التجمع، هو البناء البدني الصحيح من خلال مدرب اللياقة البدنية العالمي مستر روجيه فونت، وهو حاصل علي دكتوراة في العلوم الرياضية وكذلك مدرب فريق برشلونة البدني لمدة 10 أعوام وحصل على العديد من بطولات أوروبا ، ونحن بشكل عام نعمل بشكل حديث ونستخدم احدث الطرق العلمية في تطوير منظومة كرة اليد..


واشار خالد فتحي إلى ان منتخبنا طريقه ليس مفروشا بالورود وسيواجه منافسة شرسه في طريقه الافريقي والعالمي

خالد فتحي رئيس اتحاد اليد منتخب اليد اليد

