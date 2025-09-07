قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون مشترك مع مكتبة الإسكندرية.. بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية

بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية
بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية
أحمد بسيوني

شاركت مكتبة الإسكندرية، عبر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، بعرض "بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية"، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتها التاريخية ودورها المحوري في صياغة مستقبل الأمة العربية، وذلك في إطار احتفالات جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها.
وتُعد هذه البانوراما التفاعلية شهادة بليغة على شراكة ثقافية عميقة، بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية. فمن خلال البانوراما، تُتاح للجمهور فرصة فريدة لاستكشاف المحطات التاريخية الفارقة التي رسمت مسيرة جامعة الدول العربية حيث تأخذنا البانوراما في رحلة عبر الزمن، مستعرضة المحطات التاريخية الفارقة التي شكلت مسيرة الجامعة منذ نشأتها في 22 مارس 1945، من بروتوكول الإسكندرية عام 1944 الذي مهد لقيامها، إلى ميثاقها التأسيسي، مرورًا باللحظات المفصلية التي واجهت فيها الأمة العربية تحديات كبرى ونجحت الجامعة في التصدي لها. البانوراما توثق كيف أصبحت الجامعة بيتًا جامعًا للعرب، ومنصة للتنسيق والتشاور في القضايا المصيرية.
كما تُبرز البانوراما، أدوار الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادة الجامعة، حيث ساهم كل منهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز آليات العمل العربي المشترك. كما تُسلط الضوء على جهود الجامعة الدؤوبة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعرض البانوراما أيضًا مساهمات الجامعة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي، بتمثيلها للصوت العربي الموحد في المحافل العالمية، وبناء جسور التواصل مع مختلف الأمم والمنظمات، دفاعًا عن قضايا الأمة وتحقيقًا للسلم العالمي.
يُعد هذا العمل التوثيقي الكبير شهادة حية على الجهود المستمرة والمقدرة لجامعة الدول العربية في خدمة العمل العربي المشترك. إنه تذكير دائم بأهمية الوحدة والتكاتف في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل. "بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية" ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي احتفاء بإرث عظيم، وتأكيد على الدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الجامعة في صياغة حاضر ومستقبل الأمة العربية.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية توثيق التراث جامعة الدول العربية بانوراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد