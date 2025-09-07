تعاون مشترك مع مكتبة الإسكندرية.. بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية

شاركت مكتبة الإسكندرية، عبر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، بعرض "بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية"، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتها التاريخية ودورها المحوري في صياغة مستقبل الأمة العربية، وذلك في إطار احتفالات جامعة الدول العربية بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها.

وتُعد هذه البانوراما التفاعلية شهادة بليغة على شراكة ثقافية عميقة، بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية. فمن خلال البانوراما، تُتاح للجمهور فرصة فريدة لاستكشاف المحطات التاريخية الفارقة التي رسمت مسيرة جامعة الدول العربية حيث تأخذنا البانوراما في رحلة عبر الزمن، مستعرضة المحطات التاريخية الفارقة التي شكلت مسيرة الجامعة منذ نشأتها في 22 مارس 1945، من بروتوكول الإسكندرية عام 1944 الذي مهد لقيامها، إلى ميثاقها التأسيسي، مرورًا باللحظات المفصلية التي واجهت فيها الأمة العربية تحديات كبرى ونجحت الجامعة في التصدي لها. البانوراما توثق كيف أصبحت الجامعة بيتًا جامعًا للعرب، ومنصة للتنسيق والتشاور في القضايا المصيرية.

كما تُبرز البانوراما، أدوار الأمناء العامين الذين تعاقبوا على قيادة الجامعة، حيث ساهم كل منهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز آليات العمل العربي المشترك. كما تُسلط الضوء على جهود الجامعة الدؤوبة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتعرض البانوراما أيضًا مساهمات الجامعة الفاعلة في تعزيز التعاون الدولي، بتمثيلها للصوت العربي الموحد في المحافل العالمية، وبناء جسور التواصل مع مختلف الأمم والمنظمات، دفاعًا عن قضايا الأمة وتحقيقًا للسلم العالمي.

يُعد هذا العمل التوثيقي الكبير شهادة حية على الجهود المستمرة والمقدرة لجامعة الدول العربية في خدمة العمل العربي المشترك. إنه تذكير دائم بأهمية الوحدة والتكاتف في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل. "بانوراما ذاكرة جامعة الدول العربية" ليست مجرد سرد تاريخي، بل هي احتفاء بإرث عظيم، وتأكيد على الدور الحيوي الذي لا تزال تلعبه الجامعة في صياغة حاضر ومستقبل الأمة العربية.