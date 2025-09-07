155 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع والبطاطا والمانجو على رأس القائمة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 32 لعام 2025، عن الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر، متضمنا العديد من الأنشطة المختلفة التي نفذتها الهيئة.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 86 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وأضاف أن إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة قامت بتنفيذ 40 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 438 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 396 شركة.



وفيما يخص الصادرات الغذائية، أفاد التقرير بأن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بلغ 3135 رسالة غذائية بنحو 155 ألف طن، صادرة عن 1150 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت دقيق ومنتجات من الحبوب، خضراوات ودرنات، مولاس _ عسل أسود، ثمار وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

ولفت التقرير إلى أن صادرات البطاطا الحلوة في جاءت صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 6 آلاف طن، تلتها الفاصوليا بأنواعها بنحو 5 آلاف طن، ثم البطاطس بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 37 صنف بنحو 25 ألف طن.

وأضاف ان المانجو تصدرت قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 7 آلاف طن، تلتها الفراولة بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 25 صنف بإجمالي 22 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السودان، أسبانيا وليبيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 177 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 460 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 425 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 380 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، ذكر التقرير أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع الماضي 1000 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

ونوه بأن عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد بلغ نحو 1550 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 450 ألف طن، مستوردة من قِبل 750 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، اندونيسيا وأوكرانيا من بين إجمالي 70 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأشار إلى أن ميناء الإسكندرية استمر في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 452 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 306 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بـ 195 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أفاد التقرير بأنه تم الإفراج عن 945 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 310 رسالة.

وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 98 رسالة.

وفيما يخص نشاط الاستيراد، تم إصدار تراخيص استيراد لــ 76 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الاسبوع تسجيل 41 منتجًا غذائيًا وفحص 305 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 22 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 2 شركة عاملة في هذا القطاع.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 29 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و15 زيارة لمضارب الأرز.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 92 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 4 شكاوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 466 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الغربية، الدقهلية، الشرقيةالمنوفية، الاسكندرية، الوادي الجديد وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وناشدت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 53 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، البحيرة، مرسى مطروح، البحر الأحمر، المنوفية، الشرقية، أسيوط، الاسماعيلية، سوهاج، كفر الشيخ، بور سعيد، الدقهلية، قنا، المنيا والقليوبية.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذء إلى 2179 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي إطار تكثيف الرقابة خلال موسم الصيف، خاصة في المناطق ذات الكثافة الاستهلاكية العالية، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، حيث تم تنفيذ مأموريات رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية بالمنطقة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين وللتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات.

وفي إطار التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية، قامت الهيئة بتنفيذ 9 مأموريات رقابية وحصر بمنطقة الشيخ زايد (مول العرب، شيل أوت محور 26 يوليو) بمحافظة الجيزة، وذلك لتعريف القائمين على المنشآت الغذائية بأهمية التسجيل بالهيئة واتباع الاشتراطات الواجبة لسلامة الغذاء داخل مختلف المنشآت الغذائية.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، نفذت الهيئة برنامجًا تدريبيًا لعدد 60 فردًا من متداولي الغذاء بإحدى السلاسل التجارية الكبرى في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وتضمن البرنامج عددصا من المحاور الرئيسية، شملت: أسس النظافة الشخصية ومتطلبات الممارسات الجيدة في التعامل مع الغذاء، آليات الحفاظ على سلامة الغذاء بدءً من الاستلام مرورًا بعمليات التخزين الآمن وحتى البيع، التوعية بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وسبل الوقاية منها، دور التقنيات والابتكار في تعزيز منظومة سلامة الغذاء.

في سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 739 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 383 معاينة، فيما استوفت 259 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 22 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، الدقهلية، الاسماعيلية، الغربية والمنيا.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1423 منشأة، وتم إصدار قائمة المنشآت التخزينية المؤهلة ووصل العدد بها إلى 264 مخزنًا.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار 986 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 270 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

و فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، نفّذت الهيئة 8 حملات تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، الاسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية عددًا من الزيارات الميدانية بلغ 38 زيارة شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بواقع 24 زيارة للمطاعم، 14 زيارة للفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الدقهلية، قنا، الأقصر وجنوب سيناء.

وتندرج هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت خلال الموسم السياحي، وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 21 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، قنا، الأقصر وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 44 جولة متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات الجيزة، الاسكندرية، البحيرة، الشرقية والقليوبية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

كما أصدرت الإدارة 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 15 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، المنوفية والغربية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 3 منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 736 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية في محافظات القاهرة، الاسكندرية، القليوبية، البحيرة والاسماعيلية، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 636 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 421 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.