قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين يفوز على ليبيريا في ثاني مبارياته بالأفروباسكت

منتخب ناشئين السلة
منتخب ناشئين السلة
محمد سمير

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بنتيجة 74/61، في ثاني مبارياته ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية "كيجالي".

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

16/13

29/22

49/40

74/61.


يذكر أن منتخب الفراعنة استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة 77/67.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب مالي والمغرب وليبيريا.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي. 
     
ويرأس البعثة في رواندا، العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، الدكتور إسلام جمعة طبيب الفريق.

منتخب مصر لكرة السلة منتخب مصر لكرة السلة للناشئين منتخب ليبيريا كيجالي ببطولة أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

القمة الإفريقية الثانية للمناخ

غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

صدى البلد

غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

أرشيفية

الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد