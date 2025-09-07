منتخب الناشئين يفوز على ليبيريا في ثاني مبارياته بالأفروباسكت

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئين تحت 16 عامًا، الفوز على نظيره منتخب ليبيريا، بنتيجة 74/61، في ثاني مبارياته ببطولة أفريقيا المقامة في العاصمة الرواندية "كيجالي".

جاءت نتائج الفترات كالتالي:

16/13

29/22

49/40

74/61.



يذكر أن منتخب الفراعنة استهل مشواره في البطولة بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة 77/67.

وكانت القرعة قد أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب مالي والمغرب وليبيريا.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أصحاب المركزي الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث للدور ربع النهائي.



ويرأس البعثة في رواندا، العقيد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، الدكتور إسلام جمعة طبيب الفريق.