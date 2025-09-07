محافظ كفرالشيخ يبحث مع رئيس قطاع الكهرباء تطوير الشبكات والخدمات.. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من محاور قطاع الكهرباء بالمحافظة، مع المهندس أيمن موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع خطط تطوير الشبكات ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الكهرباء لكونه أحد ركائز البنية التحتية التي تقوم عليها التنمية في جميع القطاعات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعات لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاستثمارية والخدمية.

أشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي، إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم خطط قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة التيار وتحقيق الكفاءة في توزيع الأحمال.

وقال المحافظ: «نضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتنا، والعمل جارى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالينا في المدن والقرى لصالح التنمية».