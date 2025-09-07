قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقوق العمال في الأجور.. حماية قانونية صارمة بموجب قانون العمل الجديد
صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد
شيخ الأزهر يستقبل رئيس تحرير «الأهرام»..ويشيد بدورها التاريخي في خدمة قضايا الوطن والأمة
الأوقاف: هذه هي حقيقة الصور المتداولة للوزير وهو يرحب بالفلسطينيين على أرض مصر
صلاح الشرنوبي يكشف حقيقة منع زوجة نجله الراحل من رؤية حفيده
وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
أسعار العملات الأجنبية في مصر ختام الأحد
أخبار الفن| الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري.. تفاصيل ذكرى الأربعين لـ لطفي لبيب
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ كفرالشيخ يبحث مع رئيس قطاع الكهرباء تطوير الشبكات والخدمات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من محاور قطاع الكهرباء بالمحافظة، مع المهندس أيمن موسى، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع خطط تطوير الشبكات ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الكهرباء لكونه أحد ركائز البنية التحتية التي تقوم عليها التنمية في جميع القطاعات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة والتوسعات لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاستثمارية والخدمية.

أشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي، إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم خطط قطاع الكهرباء والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جودة التيار وتحقيق الكفاءة في توزيع الأحمال.

وقال المحافظ: «نضع راحة المواطن في مقدمة أولوياتنا، والعمل جارى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لأهالينا في المدن والقرى لصالح التنمية».

