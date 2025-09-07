بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستفيدة من حوافز قانون المهن الطبية

يأتي قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14لسنة 2014، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا ، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ويرغب العديد في معرفة الفئات المستفيدة من احكام هذا القانون لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

طبقا لنص المادة الأولى من القانون، تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:

ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

مستشفيات الصحة النفسية.

المراكز الطبية المتخصصة.

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.