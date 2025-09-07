القابضة للمياه تتابع جهود رفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة عرب أبو ساعد التابعة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المحطات الاستراتيجية وخطط تطويرها لزيادة كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة.

واجتمع رسلان والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، مع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لمناقشة خطة إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد، التي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 550 ألف متر مكعب يوميًا، وتقع في الجهة الجنوبية من مدينة حلوان على بعد 25 كم بمنطقة عرب أبو ساعد وسط المنطقة الصناعية، لتخدم ما يقرب من 2 مليون نسمة بمناطق (طره – عرب أبو ساعد – الشوبك).

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة القابضة المعمل المركزي بالمحطة، مؤكدًا على جودة ومأمونية المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير البيئية والصحية المعتمدة. كما تفقد رسلان عددًا من معدات الشركة وسيارة خدمة العملاء، التي تعكس جاهزية فرق العمل للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل حسن أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة تنفذ خطة شاملة لتطوير المحطة تشمل رفع كفاءة منظومة المعالجة، إدخال أحدث أنظمة التشغيل والصيانة، تطوير منظومة التخلص الآمن من الحمأة، وتنفيذ برامج وقائية لصيانة المعدات الحيوية.

من جانبه شدد المهندس ممدوح رسلان على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للأعمال الجارية بالمحطة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحقيق استدامة خدمات الصرف الصحي.