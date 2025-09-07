قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
تحرك عاجل من التعليم لمنح المعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقي
بقوة 4.9 ريختر.. البحوث الفلكية تسجل زلزالا شمال مرسي مطروح
عبد العاطي يوكد رفض مصر القاطع للعمليات الإسرائيلية في غزة لتنفيذ مخططات التهجير
مصرع وإصابة 53 شخصا في انهيار مبنى غرب إندونيسيا
كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية ارتكبت "خطأ فادحًا" بإعادة فرض العقوبات
رفض قاطع من حزب الله.. الكشف عن خطة لبنان لحصر السلاح في يد الدولة
وزير الخارجية: نرفض العمليات العسكرية بقطاع غزة.. وعلى إسرائيل قبول مقترح الوسطاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

القابضة للمياه تتابع جهود رفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد

مياة الصوف
مياة الصوف
منار نور

تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، محطة معالجة عرب أبو ساعد التابعة لشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المحطات الاستراتيجية وخطط تطويرها لزيادة كفاءتها وتحسين مستوى الخدمة.

واجتمع رسلان والدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة، مع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، لمناقشة خطة إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة معالجة عرب أبو ساعد، التي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 550 ألف متر مكعب يوميًا، وتقع في الجهة الجنوبية من مدينة حلوان على بعد 25 كم بمنطقة عرب أبو ساعد وسط المنطقة الصناعية، لتخدم ما يقرب من 2 مليون نسمة بمناطق (طره – عرب أبو ساعد – الشوبك).

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة القابضة المعمل المركزي بالمحطة، مؤكدًا على جودة ومأمونية المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير البيئية والصحية المعتمدة. كما تفقد رسلان عددًا من معدات الشركة وسيارة خدمة العملاء، التي تعكس جاهزية فرق العمل للتعامل مع مختلف المواقف الميدانية وتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل حسن أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة تنفذ خطة شاملة لتطوير المحطة تشمل رفع كفاءة منظومة المعالجة، إدخال أحدث أنظمة التشغيل والصيانة، تطوير منظومة التخلص الآمن من الحمأة، وتنفيذ برامج وقائية لصيانة المعدات الحيوية.

من جانبه شدد المهندس ممدوح رسلان على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للأعمال الجارية بالمحطة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتحقيق استدامة خدمات الصرف الصحي.

مياه الشرب مياه الصرف الصحي مياه الصرف

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

OpenAI

OpenAI تستعد لإنتاج أول شريحة ذكاء صناعي بالتعاون مع Broadcom

اسبيرانزا تيجو موديل 2010

اسبيرانزا تيجو .. سيارة عائلية سعرها 350 ألف جنيه

تويوتا ياريس موديل 2008

اركب تويوتا ياريس أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

