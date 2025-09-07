أمين سر حركة فتح: نسعى لوقف العدوان وتأمين صمود شعبنا وتحقيق الدولة الفلسطينية

قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجهود الفلسطينية مستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: وقف العدوان الإسرائيلي، تأمين صمود الشعب الفلسطيني، والعمل نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وأوضح الرجوب، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، عقب لقائه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن "ما يجري في غزة من إبادة جماعية وتطهير عرقي، وما تتعرض له الضفة الغربية والقدس من اجتياحات وعمليات قتل مستمرة، يمثل محاولات لاجتثاث الشعب الفلسطيني من الزمان والمكان"، على حد تعبيره.

وأضاف: "نتواصل مع كل الأطراف الفاعلة إقليميًا ودوليًا، لتأمين مقومات صمود شعبنا، خصوصًا في غزة والقدس والضفة الغربية، كما نسعى لتوظيف ما يحدث باتجاه إنهاء معاناة شعبنا، عبر إقامة دولته المستقلة".

وأكد الرجوب على الدور الريادي لمصر في التصدي لمحاولات التهجير القسري، ووقوفها في الصف الأول سياسيًا ودبلوماسيًا وإغاثيًا، قائلاً: "مصر، برئيسها وجيشها وشعبها، كانت وما زالت في خط المواجهة، وقدمت الدعم الكامل، دون قيود، لشعبنا الفلسطينية، كما بذلت وزارة الخارجية والسفارات المصرية جهودًا دبلوماسية كبيرة لفتح آفاق سياسية، ومحاصرة الاحتلال".