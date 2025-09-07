قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يلتقي مسئولى شركة صن ريف الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: الحوثيون نفذوا 6 هجمات ناجحة على الأراضي الإسرائيلية

الحوثيون
الحوثيون
علي مكي

كشفت إذاعة جيش الاحتلال بأن الحوثيين نفذوا 6 هجمات ناجحة على الأراضي الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

أفاد بشير جبر ، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أن مدينة غزة تشهد قصفًا عنيفًا من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، مستهدفة الأحياء السكنية بشكل مكثف وعشوائي.

وأوضح أن مناطق شمال عزة مثل حي الصفطاوي وأبو اسكندر، وكذلك الأحياء الجنوبية مثل حي الصبرة والزيتون، تعرضت لانفجارات ناجمة عن تفجير روبوتات مفخخة زرعتها قوات الاحتلال في الطرقات بين المنازل، ما تسبب في دمار واسع وخسائر مادية جسيمة، إلى جانب غارات جوية مكثفة على مناطق الدرج والتفاح، استهدفت منازل ومراكز للنازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأشار جبر إلى أن هذه العمليات العسكرية تمثل جزءًا من استراتيجية الاحتلال لدفع سكان مدينة غزة نحو النزوح باتجاه المحافظات الوسطى والجنوبية تحت وطأة القصف المستمر، تمهيدًا لاحتلال المدينة والسيطرة الكاملة عليها، مضيفا أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل خطير، مع استمرار القصف المدفعي على أحياء النصيرات الشمالية في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى غارات الطائرات المسيرة التي استهدفت مسجدًا في مدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، في تصعيد ينذر بتدهور الأوضاع بشكل أكبر.

واختتم جبر، مداخلته، بالإشارة إلى استمرار الهجمات على مناطق أخرى مثل المواصي، التي يصفها الاحتلال بأنها "منطقة إنسانية"، لكن الغارات والعمليات العسكرية لم تتوقف، مما يعكس تصعيدًا غير مسبوقًا في القطاع، مؤكدا أن الوضع في غزة والقطاع بأكمله لا يزال خطيرًا، مع تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعسكرية في الأيام القادمة.

الاحتلال الحوثيين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

بالصور

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد