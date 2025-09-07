إسرائيل: إغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون أمام حركة الطيران

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ف نبأ عاجل عن "سلطة المطارات الإسرائيلية" بإغلاق المجال الجوي فوق مطار رامون أمام حركة الطيران.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "هيئة البث الإسرائيلية" أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

وفي سياق آخر: شدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.