المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 عاطلين سرقوا مواطنًا تحت تهديد السلاح ببنها

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية، الدائرة الثانية، غيابيًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لثلاثة عاطلين، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من أحد المواطنين بالقوة وتحت تهديد السلاح الأبيض ليلًا، بدائرة مركز شرطة بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2211 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1559 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين: ارتكبوا في الأول من فبراير 2025 جريمة سرقة مبلغ نقدي وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه محمد خالد محمد، وذلك ليلًا في الطريق العام، بطريق الإكراه، مستخدمين السلاح الأبيض، ما أحدث به إصابات وجروح مثبتة في التحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليه حال سيره بالطريق العام، طالبين منه لفافة تبغ، وما أن أخرج صندوق تبغ كان بحوزته حتى قام الأول بانتزاعه عنوة، بينما قام الثالث بتطويقه من يديه، وكال له الثاني ضربة بسلاح أبيض "مطواة" استقرت برأسه، ثم ركله بقدمه فأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وهو ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، ليتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول، على النحو المبين بالتحقيقات.