اجتماع مجمع كهنة مطاي بحضور الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية

اجتمع نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي وتوابعها مع مجمع كهنة الإيبارشية، حيث ألقى كلمة رعوية عن قوة عمل الله في الكهنوت، كما تمت مناقشة بعض الأمور الرعوية والتدابير الخاصة بالخدمة بكنائس الإيبارشية.

وحضر كورال أبا قسطور القس من قرية بردنوها لأخذ بركة نيافته وتهنئته بعيد تجليسه الرابع والعشرين.

نهضة النيروز

وكان نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها اقام نهضة النيروز بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا، حيث صلى رفع بخور عشية وطيب رفات الشهداء الموجودة بالكنيسة، وألقى عظة عن “سفر أعمال الرسل”.

كما كرم خريجي معهد الصحة النفسية بالإيبارشية.