بـ 7 محاور.. كامل الوزير يكشف الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة
قبل بدء الدراسة.. إزاي تعمل اشتراك القطار للطلاب 2025 بسعر مخفض؟
رنا رئيس تتعرض لوعكة صحية وتجري عملية إجهاض| خاص
الحكومة: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 بعد المولد النبوي
عبد الغني: إزالة حواجز السفارات رسالة ردع واضحة لضمان احترام بعثاتنا بالخارج
بعد واقعة طالب المنبر.. 3 جهات رسمية فقط تُخوّل إصدار الفتاوى وفق شروط دقيقة
بعد نقل رنا رئيس لـ المستشفى.. هذه أسباب حدوث الإجهاض
غرفة التطوير العقاري: النسخة الثالثة من The Investor.. Real Estate منصة استراتيجية لمستقبل السوق العقارية
المشاط: الاقتصاد المصري من أكثر القطاعات تنوعًا في المنطقة
السكة الحديد تكلف حسن خليفة بتسيير أعمال قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة
محافظات

افتتاح "أهلاً مدارس" بطنطا بتخفيضات 30%.. الجندي: هدفنا تخفيف الأعباء عن الأسر

محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، معرض «أهلاً مدارس» المقام في شارع سعيد بحي ثان طنطا، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية، إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% على مختلف المعروضات.

توجيهات محافظ الغربية 

وحضر الافتتاح اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، والمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية ، وحسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

دعم الأسر والعائلات 

وخلال جولته داخل أقسام المعرض التي تضم 8 باكيات متنوعة، حرص محافظ الغربية على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة، كما أجرى حواراً مباشراً مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.

وقد أكد الزوار رضاهم الكبير عن التخفيضات وتنوع المعروضات، معربين عن سعادتهم بأن المعرض وفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

توجيهات معارض أهلا رمضان 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بفتح معارض “أهلاً مدارس” بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض، مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس، مشيراً إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية يسهم في خلق منافسة حقيقية بالأسواق تؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، مؤكداً أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية افتتاح معارض اهلا رمضان تخفيض اسعار ادوات المدرسية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

