افتتاح “أهلاً مدارس” بطنطا بتخفيضات 30%.. الجندي: هدفنا تخفيف الأعباء عن الأسر

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، ظهر اليوم، معرض «أهلاً مدارس» المقام في شارع سعيد بحي ثان طنطا، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية لتوفير مستلزمات العام الدراسي الجديد من ملابس وأدوات مدرسية وحقائب وأحذية، إضافة إلى السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30% على مختلف المعروضات.

توجيهات محافظ الغربية

وحضر الافتتاح اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، والمهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية ، وحسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

دعم الأسر والعائلات

وخلال جولته داخل أقسام المعرض التي تضم 8 باكيات متنوعة، حرص محافظ الغربية على التوقف أمام منافذ البيع والتأكد من توافر جميع المستلزمات الدراسية بالكميات والجودة المناسبة، كما أجرى حواراً مباشراً مع المواطنين استمع خلاله إلى آرائهم حول الأسعار ونوعية المنتجات المعروضة.

وقد أكد الزوار رضاهم الكبير عن التخفيضات وتنوع المعروضات، معربين عن سعادتهم بأن المعرض وفر لهم احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة مقارنة بما هو متوافر بالأسواق.

توجيهات معارض أهلا رمضان

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بفتح معارض “أهلاً مدارس” بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالبيع بالأسعار المخفضة طوال فترة عمل المعرض، مع ضخ كميات إضافية من السلع لضمان تلبية جميع الطلبات.

وأضاف محافظ الغربية أن هذه المعارض تجسد حرص المحافظة على دعم المواطن بشكل عملي وملموس، مشيراً إلى أن التعاون بين المحافظة والغرفة التجارية يسهم في خلق منافسة حقيقية بالأسواق تؤدي إلى خفض الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، مؤكداً أن المواطن سيظل في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.