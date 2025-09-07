كامل الوزير: نستهدف وصول عدد المصانع لـ 100 ألف مصنع بحلول 2030

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، أن وزارته تستهدف الوصول لنحو 100 ألف مصنع بحلول 2030.

وأضاف الوزير، أن هناك خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، مؤكدا أنه لم يتم إغلاق أي مصنع داخل مصر لم يغلق مصنع من ٣/٧/٢٠٢٤.

وأشار الوزير، إلى عقد اجتماع الثلاثاء القادم مع البنك المركزي المصري من أجل إطلاق مبادرة جديد لدعم المصانع المتعثرة .

دعم المصانع

وأوضح الوزير خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، إنه سيتم إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لدعم المصانع لافتا إلي أنه سيسمح المصنع بأن يسترد هذه النسبة إذا رغب أو أن يستمر البنك معه.

وأوضح كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة أن محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.

٧ محاور رئيسية

1. تعمق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستزمات الإنتاج المستوردة من خلال جذب المستثمرين (المصريين / الأجانب).

2. زيادة القاعدة الصناعية بفرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجياً لإنتاجها.

3. البحث الدوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة ومساعدة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادي القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات.

4. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.

5. توظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

6. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهود التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالاشتراك مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.

7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وخاصة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

واضاف : تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بما يعكس التوجه نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.