حلويات باردة سهلة وسريعة .. من أكثر الوصفات بحثاً على جوجل حيث تبحث السيدات عن طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات خاصة وأنه من أشهى الأطباق الباردة، وسهل التحضير، ومناسب في كل الأوقات، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية.

طريقة عمل الرز بلبن

طريقة عمل الرز بلبن والمقادير

مقادير الرز بلبن المصري

لتر حليب

½1 كوب ماء

كوب أرز

250 جرام سكر

50 جرام جوز هند

2 ملعقة كبيرة نشا

رشة فانيليا.

طريقة عمل الأرز باللبن التقليدي

يغسل الأرز بالماء جيدًا، ثم يصفى جيدًا.

يوضع في قدر كبير، ويسكب فوقه الماء، ويوضع على النار مع التقليب حتى يتشرب الماء تماما.

يضاف الحليب والسكر وتُقلَّب المكونات.

تُقلَّب النشا في القليل من الماء ثم يسكب على الخليط، مع التقليب المستمر.

تضاف الفانيليا وجوز الهند.

يستمر تقليب المكونات حتى يصبح الخليط كثيفا.

بعد الغليان يُصبّ في أطباق التقديم، ويترك على المطبخ دون تغطية.

يُنتظر حتى يبرد تماما، ثم توضع الأطباف في الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل الرز بلبن الاصلي



طريقة عمل الرز بلبن نادية السيد

مقادير الرز بلبن نادية السيد

1 كوب من الأرز.

4 كوب من الحليب.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.

طريقة عمل الرز بلبن نادية السيد

نغسل الرز بالماء الفاتر جيدًا، ثم نقوم بوضعه داخل مصفاة تحضيرًا لعمل الأرز باللبن. نضع الرز واللبن في حلة عميقة على النار، ونقلبهما بشكل جيد، يليها إضافة السكر والملح عليهما مع استمرار التقليب. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا على خليط الرز بلبن. نقلل درجة الحرارة ونغطي الوعاء جيدًا لمدة 20 دقيقة تقريبًا، وذلك عندما يبدأ خليط الأرز باللبن في الغليان. نقلب مزيج الرز بلبن من وقت لآخر حتى يتشرب كل كمية اللبن المتواجدة، ولمنع تعرضه إلى الالتصاق كذلك. نضيف الكريم شانتيه وجوز الهند مع التقليب الجيد حينما يصبح الأرز جاهزًا. نضع الرز بلبن داخل كأسات أو أطباق، ثم ندخلها إلى الثلاجة، لتُقدم باردة.

طريقة عمل الرز بلبن نادية السيد

طريقة عمل رز بلبن زي المحلات



مقادير الرز بلبن الأصلي

ربع كوب أرز مصري.

نصف كوب سكر.

بوردة كريم شانتي.

فانيليا.

لتر لبن.

نشا.



طريقة عمل الرز بلبن زي المحلات

في البداية يسلق ربع كوب أرز أبيض في ماء ويترك حتى يبرد.

تضاف 3 أكواب من اللبن على الأرز المسلوق وتقلب.

إضافة معلقة كبيرة بودرة كريم شانتي ونصف كوب سكر ويقلبوا جيدًا مع الأرز واللبن.

إضافة 2 ملعقة كبيرة نشا وكيس فانيليا ويقلبوا مع الخليط السابق.

يرفع الخليط على النار ويقلبوا حتى يزداد قوامهم.

يصب الأرز بعد تماسك قوامه في الأطباق.

تترك أطباق الأرز باللبن حتى تهدأ حرارتها.