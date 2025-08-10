حلويات باردة.. طريقة تحضير لاتيه كيك بالخطوات

يفضل العديد من الأشخاص تقديم الحلويات الباردة خلال فصل الصيف، ويعد لاتيه كيك من الحلويات السريعة واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأسرتك.
وإليك طريقة تحضير لاتية كيك بالخطوات.
مكونات لاتيه كيك
200 جرام جبن كريمي
250 مل لبن مكثف
300 مل كريم شانتيه
300 مل لبن دافئ
قهوة سريعة الذوبان
بسكويت سادة
شوكولاتة مذابة؛ للتزين على الوجه
طريقة تحضير لاتيه كيك
اخلطي الجبن الكريمي مع اللبن والكريم شانتيه واللبن المكثف.
ضعي البسكويت في اللبن مع القهوة سريعة الذوبان.
ضعي طبقة من البسكويت، ثم طبقة من خليط الجبن الكريمي حتى تنتهي الطبقات.
يقدم لاتيه كيك باردا.