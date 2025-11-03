هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله

كشف المخرج التليفزيوني لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير هاني مهنا عن فخره الكبير بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن ما شهده العالم أمس أول يُعد لحظة تاريخية لا تخص مصر وحدها بل العالم كله.

وكتب هاني مهنا في أول تعليق له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين.. فخور جدًا ولأبعد مدى إني كنت المخرج التليفزيوني لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حدث فريد ويوم تاريخي مش بس لبلدنا، ولكن لكل بلاد العالم".

وأضاف: "أنا فعلاً فخور بكل فرد ساهم في هذه الاحتفالية الضخمة المشرفة، أما عن فريق الإخراج والبث التليفزيوني فهو فريق محترف ومنظم ودائمًا على قدر المسؤولية، وده ثابت في كل الأعمال اللي اشتغلنا عليها خلال السنوات والأشهر والأسابيع اللي فاتت".

وأكمل :"فخورون لأبعد الحدود، كفريق عمل، بما قدمناه في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بنفس فخرنا باحتفالية موكب المومياوات الملكية، وافتتاح طريق الكباش، وقمة القاهرة للسلام، واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وافتتاح مدن جديدة، ومنتدى شباب العالم، ومعرض مصر الدولي للطيران، والعديد من الاحتفاليات الوطنية الهامة".

واختتم : "الحمد لله على نعمة العمل كفريق واحد يجمعه التجانس والتناغم والتفاني. مبروك لبلدنا هذا الإنجاز التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، وكل الشكر لكل فرد شارك في هذا العمل المشرف".