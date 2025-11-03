قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها

افتتاح المتحف الكبير
افتتاح المتحف الكبير
أ ش أ

أبرزت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية ، في تقرير خاص ، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير واصفة إياه بأنه لا يمثل مجرد حدث ثقافي بل هو رسالة عالمية عن استعادة مصر لريادتها الحضارية والسياحية ، وإعلان دخولها مرحلة جديدة من الاستثمار في التاريخ والهوية لصنع المستقبل.


وقالت الشبكة : "شهدت مصر مساء السبت احتفالاً مهيباً بمناسبة الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم المشاريع الثقافية في تاريخها الحديث، بعد أكثر من عقدين من البناء والعمل المتواصل".


وأقيمت الاحتفالية الكبرى عند سفح الأهرامات في الجيزة، بحضور عدد من الملوك والرؤساء والقادة العرب والأوروبيين، في مشهد وصفته الشبكة بأنه "ليلة تاريخية تضع مصر في صدارة المشهد الثقافي العالمي" ، وقد شارك في الحفل كل من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ، والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، ووزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووليي عهد عمان والبحرين.


وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن مصر "تكتب فصلاً جديداً من تاريخ الحاضر والمستقبل في قصة هذا الوطن العريق"..مشيداً بجهود القائمين على المشروع الذي يمثل واجهة حضارية لمصر أمام العالم.


وشهد الحفل عروضاً ضوئية وموسيقية ضخمة دمجت بين الفنون الفرعونية والموسيقى العالمية، كما أضاءت الألعاب النارية والطائرات المسيّرة سماء الجيزة برموز من الحضارة المصرية القديمة، بينما عرضت الشاشات العملاقة مشاهد من أبرز معالم مصر الأثرية.


ويقع المتحف المصري الكبير على مقربة من أهرامات الجيزة، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصصاً لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة مجتمعة منذ اكتشافها عام 1922.


ويتميز المتحف بتصميم معماري فريد وضعته شركة هينيغان بنغ الأيرلندية، بحيث يتكامل بصرياً وهندسياً مع الأهرامات الثلاثة، ويضم مركز ترميم متطوراً هو الأكبر في الشرق الأوسط، إلى جانب متحف للأطفال ومساحات تعليمية وثقافية حديثة.


وقال مدير المتحف الدكتور أحمد غنيم في تصريح لـ"ABC News" إن المتحف "يقدّم مصر القديمة بروح جديدة من خلال تقنيات العرض الحديثة والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز"، مشيراً إلى أن المشروع يمثل "بياناً عن القوة الناعمة المصرية وقدرتها على تحويل التاريخ إلى مصدر للابتكار والنفوذ الثقافي".


وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجذب المتحف نحو خمسة ملايين زائر سنوياً، ضمن خطة الدولة لزيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فيما أعلنت الحكومة بهذه المناسبة إجازة رسمية وأصدرت عملات تذكارية من الذهب والفضة وطوابع بريدية خاصة احتفاءً بالحدث التاريخي الذي يؤكد عودة مصر إلى صدارة المشهد الحضاري العالمي.
 

المتحف المتحف الكبير افتتاح المتحف الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين.. المفتي يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: كل علمٍ يوصل إلى معرفة الله وخشيته محمود في الإسلام

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد