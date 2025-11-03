قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
الصناعات الغذائية تسجل 4.6 مليار دولار صادرات خلال 8 أشهر بنمو 9%
وزير التعليم يصطحب أميرة يابانية في زيارة لمدرسة بزهراء مدينة نصر
هل هناك حكومة جديدة بعد انتخابات البرلمان؟.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة
غياب نجوم الفريق.. الزمالك يواجه أزمة في بطولة السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاجر ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


الجنائية الدولية تعلن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن جرائم الفاشر
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت عن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان.


تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.


أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وهناك أمطار يكون معها رياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.


الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الملطخة أيديهم بالدماء»، يهدف لمعاقبة الفلسطينيين منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، موضحة أن القانون لن يكون بأثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسرى المحكومين حالياً والمتواجدين في السجون الإسرائيلية، بل سيطبق على الحالات الجديدة منذ تاريخ إقراره في الكنيست.


مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من جهودها المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني.


القومي لحقوق الإنسان: لا فصل تعسفي بعد اليوم واستمارة 6 أصبحت بلا قيمة
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات، موضحًا: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».


أردوغان: نثمن الجهود المصرية القطرية في وقف إطلاق النار بغزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يثمن الجهود المصرية القطرية التي أسهمت في وقف إطلاق النار بغزة.


عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو
أكد الإعلامي عمرو أديب أنه يتحدث عن ما تم في المتحف المصري الكبير بكل صدق وفخر، وأنه لا يعلم سبب الهجوم عليه من البعض، بسبب الإشادات بما حدث معلقًا :" مش بطبل".


الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نشتري ولا نبيع؟.. أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
شهدت أسعار الذهب فى مصر، إلى حالة من الاستقرار النسبي، مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5350 جنيها بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المحلي.

برامج التوك شو أسعار الذهب الخارجية عمرو أديب أردوغان حقوق الإنسان مدبولي الكنيست الإسرائيلي الأرصاد سعر الدولار الجنائية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

الاسكان

حضاري واعد .. تفاصيل مهمة عن مشروع الإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر

الاسكان

مسئولو "الإسكان" يزورون محافظة البحر الأحمر لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

كوميسك.. الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول المجموعة

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد