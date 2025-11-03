أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



الجنائية الدولية تعلن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن جرائم الفاشر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بأن المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت عن اتخاذ خطوات فورية لحفظ الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في مدينة الفاشر بإقليم دارفور في السودان.



تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.



أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وهناك أمطار يكون معها رياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.



الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والذي تصفه وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الملطخة أيديهم بالدماء»، يهدف لمعاقبة الفلسطينيين منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية، موضحة أن القانون لن يكون بأثر رجعي، أي أنه لن يشمل الأسرى المحكومين حالياً والمتواجدين في السجون الإسرائيلية، بل سيطبق على الحالات الجديدة منذ تاريخ إقراره في الكنيست.



مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، كجزء من جهودها المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني.



القومي لحقوق الإنسان: لا فصل تعسفي بعد اليوم واستمارة 6 أصبحت بلا قيمة

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها جاءت لضمان الحقوق الأساسية لجميع الفئات، موضحًا: «الاستراتيجية تُعد أهم وثيقة وطنية في العصر الحالي لضمان ممارسات أفضل لحقوق الفئات التي عانت سابقًا، وملف العمال أحد أهم هذه الملفات».



أردوغان: نثمن الجهود المصرية القطرية في وقف إطلاق النار بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يثمن الجهود المصرية القطرية التي أسهمت في وقف إطلاق النار بغزة.



عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه يتحدث عن ما تم في المتحف المصري الكبير بكل صدق وفخر، وأنه لا يعلم سبب الهجوم عليه من البعض، بسبب الإشادات بما حدث معلقًا :" مش بطبل".



الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

نشتري ولا نبيع؟.. أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب فى مصر، إلى حالة من الاستقرار النسبي، مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5350 جنيها بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المحلي.