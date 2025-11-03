قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أردوغان: نثمن الجهود المصرية القطرية في وقف إطلاق النار بغزة

البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يثمن الجهود المصرية القطرية التي أسهمت في وقف إطلاق النار بغزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بقاء 8 جثث لمحتجزين في قطاع غزة، و ذلك بعد الاعلان عن استلام 3 جثث و الكشف عن هوياتهم.

وكشف مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم التعرف على هوية الجثث وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، وذلك بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأوضح البيان أن "العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث".


وأضاف البيان: "تشارك حكومة إسرائيل حزن عميق لعائلات حمامي ونوطرة ودانيال وجميع عائلات المختطفين الذين سقطوا"، مؤكدا أن "الحكومة ودولة إسرائيل بأكملها مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع المختطفين حتى يحصلون على دفن لائق في بلادهم".

أردوغان القاهرة الإخبارية الرئيس التركي غزة

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

مريم فخر الدين

فى ذكراها.. قصة محاولة إنهاء رشدي أباظة حياته بسبب مريم فخر الدين

مسلسل خطوط عريضة

المخرج بلال العربي يعلن انتهاء تصوير مسلسل الميكرو دراما “خطوط عريضة”

كتاب

"وريثة الظلال"… رواية جديدة تكشف الجانب المظلم من النفس البشرية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

