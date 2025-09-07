قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
توك شو

حاكم مصرف سوريا المركزي عن سعر الصرف: لا تثبيت ولا ربط خارجي

الدكتور عبدالقادر الحصرية
علي مكي

تحدث الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن توجهات السياسة النقدية للمصرف، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف لا يتم عبر التثبيت الإداري، بل يجب أن يُترك لعوامل العرض والطلب، كما هو الحال في الاقتصادات السليمة.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ فك الارتباط بين الدولار والذهب، أصبحت مرونة سعر الصرف ضرورة اقتصادية، كلما كانت العملة أكثر مرونة، وكلما عكست واقع السوق بدقة، كان الأثر إيجابيًا على الاقتصاد، أما التثبيت المصطنع في ظل عجز تجاري، فيؤدي إلى استنزاف الموارد".

وأكد أن المصرف المركزي لا يعتزم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، بل يسعى إلى نوع من "التعويم المُدار"، يراعي المتغيرات الاقتصادية دون أن يترك المجال للمضاربة، مضيفًا: "لن نسمح بالمضاربات التي تضر بالاقتصاد، ومن يحاول ذلك سيواجه إجراءات حازمة، هدفنا أن يعكس سعر الصرف الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري وأدائه".

حاكم مصرف سوريا البنك المركزى سوريا

