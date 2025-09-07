حاكم مصرف سوريا المركزي عن سعر الصرف: لا تثبيت ولا ربط خارجي

تحدث الدكتور عبدالقادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن توجهات السياسة النقدية للمصرف، مؤكدًا أن تحديد سعر الصرف لا يتم عبر التثبيت الإداري، بل يجب أن يُترك لعوامل العرض والطلب، كما هو الحال في الاقتصادات السليمة.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "منذ فك الارتباط بين الدولار والذهب، أصبحت مرونة سعر الصرف ضرورة اقتصادية، كلما كانت العملة أكثر مرونة، وكلما عكست واقع السوق بدقة، كان الأثر إيجابيًا على الاقتصاد، أما التثبيت المصطنع في ظل عجز تجاري، فيؤدي إلى استنزاف الموارد".

وأكد أن المصرف المركزي لا يعتزم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية، بل يسعى إلى نوع من "التعويم المُدار"، يراعي المتغيرات الاقتصادية دون أن يترك المجال للمضاربة، مضيفًا: "لن نسمح بالمضاربات التي تضر بالاقتصاد، ومن يحاول ذلك سيواجه إجراءات حازمة، هدفنا أن يعكس سعر الصرف الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري وأدائه".