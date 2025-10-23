قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري كين يتفوق على ميسي ورونالدو في قائمة تاريخية
الهلال الأحمر المصري: 6 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة «زاد العزة» الـ 57
بعد وفاة شاب بسبب «بلع اللسان».. كيف يحدث ذلك؟ وطرق إنقاذ المصاب؟
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إنسانية ضرورية إلى غزة
4 بنود.. تفاصيل ندوة قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي بمدينة نصر
القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية تدين الإطلاق الصاروخي للشمال وتصفه بـ «المزعزع للاستقرار»
الوزير: بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف حتى العاشر من رمضان
قبل الجولة الـ 12ِ .. الأهلي يتصدّر ومركز صادم لـ الزمالك بترتيب الدوري
ضبط شاب استـدرج صغير ووثقه لتجريده من ملابسه وارتكاب الفعل الفاضح به في المحلة
«الأونروا»: أحياء في غزة بأكملها تم محوها والمساعدات التي تقدمها الوكالة متوقفة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البرلمان الاوروبي روبيرتا ميتسولا
الموعد والقناة الناقلة| منتخب مصر يواجه غانا بـ تصفيات إفريقيا لـ السيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة المعوقات .. محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي تأخير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث عدد من المشروعات التي يُجرى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز.

وأكد محافظ الجيزة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأحياء ومراكز ومدن الجيزة، وتقليل الوقت المهدر في المكاتبات والإجراءات الروتينية، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال وإدخالها الخدمة في أقرب وقت، تعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الحيوية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الحيوية، منها مشروعات مرافق المنطقة الاستثمارية، ومحطة المياه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مرافق مدينة النجوم، ومشروعات الصرف الصحي بأبو النمرس، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحطة المعالجة الجديدة المقترحة بغرب شبرامنت، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالمنصورية، ومحطة رفع بشتيل، ومشروع تطوير نظام المعالجة بمحطة زنين، إلى جانب عدد من مشروعات الصرف الصحي بمدن كرداسة والبدرشين والعياط، والمناطق المحيطة بمصرف الرهاوي.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والتنسيق الدائم بين الجهات المنفذة وشركات المرافق لضمان تحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وجّه المحافظ بإزالة أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات والجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تأخير غير مبرر.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس أسامة الجنزوري رئيس الإدارة المركزية لإعداد المشروعات، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي المديريات والجهات التنفيذية المعنية.

اخبار الجيزة مشروعات الصرف الصحي محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد صلاح

محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل انتهت قصة الفرعون والريدز؟

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حكيم زياش

رئيس الوداد المغربي يعلن التعاقد رسميا مع حكيم زياش

الأهلي السعودي

موعد مباراة الأهلي والنجمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة

آرني سلوت مدرب ليفربول

بعد اكتساح فرانكفورت.. سلوت يعلن خبرا سيئا لجماهير ليفربول

بالصور

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

شقيقة برادو الصغرى.. عودة تويوتا لاند كروزر ‏FJ‎ كموديل 2026

السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة
السيارة FJ‏ الجديدة

هل انتهى عصر تسخين محرك السيارة.. دراسة تكشف الحقيقة

تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة
تسخين محرك السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد