إزالة المعوقات .. محافظ الجيزة: لا تهاون مع أي تأخير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لبحث عدد من المشروعات التي يُجرى تنفيذها بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز.

وأكد محافظ الجيزة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الإسراع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأحياء ومراكز ومدن الجيزة، وتقليل الوقت المهدر في المكاتبات والإجراءات الروتينية، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال وإدخالها الخدمة في أقرب وقت، تعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الحيوية.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمجموعة من المشروعات الحيوية، منها مشروعات مرافق المنطقة الاستثمارية، ومحطة المياه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش، ومشروع مرافق مدينة النجوم، ومشروعات الصرف الصحي بأبو النمرس، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومحطة المعالجة الجديدة المقترحة بغرب شبرامنت، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالمنصورية، ومحطة رفع بشتيل، ومشروع تطوير نظام المعالجة بمحطة زنين، إلى جانب عدد من مشروعات الصرف الصحي بمدن كرداسة والبدرشين والعياط، والمناطق المحيطة بمصرف الرهاوي.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والتنسيق الدائم بين الجهات المنفذة وشركات المرافق لضمان تحقيق معدلات إنجاز ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وجّه المحافظ بإزالة أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والإداري لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًا للمواصفات والجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي تأخير غير مبرر.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، والمهندس أسامة الجنزوري رئيس الإدارة المركزية لإعداد المشروعات، والمهندس هاني هاشم رئيس الإدارة المركزية بالجهاز، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومسؤولي المديريات والجهات التنفيذية المعنية.