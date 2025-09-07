البطلة الصغيرة صوفيا سعيد حسب الله تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز

حققت البطلة الصغيرة صوفيا سعيد حسب الله إنجازًا رياضيًا متميزًا، بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 6 سنوات، وسط مشاركة واسعة من الأندية المصرية.

صوفيا، لاعبة نادي النادي – فرع 6 أكتوبر، قدّمت أداءً مبهرًا أبهر الحكام والجمهور، وأثبتت أن التفوق لا يرتبط بالعمر بقدر ما يرتبط بالإصرار والمثابرة والموهبة.

هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي يشهدها نادي النادي في إعداد أبطال المستقبل، ويعكس كذلك الجهد الكبير الذي تبذله الفرق الفنية والمدربين في دعم المواهب الناشئة وصقلها للوصول إلى منصات التتويج.

وتؤكد هذه النتيجة أن الرياضة المصرية بخير، وأن الأجيال القادمة قادرة على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.