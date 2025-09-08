قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تغلق المدارس وتوقف حركة القطارات والعبارات جنوبي البلاد.. اعرف السبب
عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا
وزير التعليم يعلن نجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية ويشكر اليونيسيف
بسبب الليزر.. شكوى إثيوبية بعد الهزيمة أمام مصر في تصفيات المونديال
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس العاصمة الإدارية: طرح "المال 2" قريبًا بـ40 قطعة أرض

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة دخلت مرحلة متقدمة من التطوير والاستثمار، موضحًا أن المجلس التشريعي بعد الانتخابات سيبدأ جلساته من مجلس الشيوخ داخل العاصمة، كما تستعد كبرى المؤسسات القومية مثل البنك المركزي للانتقال قريبًا، وهو ما يعكس المكانة الاستراتيجية للمدينة.

وأوضح عباس خلال مؤتمر ثنك كوميرشال للاستثمار العقارى اليوم  أن الفترة المقبلة ستشهد طرح منطقة "المال 2" التي تضم 40 قطعة أرض لأنشطة إدارية وتجارية وفندقية، مشيرًا إلى أن الشركة تلقت من 10 إلى 12 طلبًا من كبرى الشركات المحلية والدولية للاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تقع بجوار حي المال 1 وبجوار الحي الحكومي، ما يجعلها وجهة استثمارية متميزة للشركات والمؤسسات الكبرى.

ولفت رئيس العاصمة الإدارية إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 1300 فدان جديدة، باستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه، على أن يصل حجم الاستثمارات بنهاية العام الجاري إلى نفس الرقم أو أكثر قليلًا.

وفي السياق نفسه، أكد أن شركة العاصمة الإدارية قامت خلال الفترة الماضية بسداد ضرائب للدولة تقدر بنحو 20 مليار جنيه، على أن يتم سداد 9 مليارات جنيه أخرى بنهاية العام الجاري، في إطار التزامها الكامل بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الخزانة العامة للدولة.

وأشار عباس إلى أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية يعادل أربعة أضعاف حجم استثمارات مدينة الشيخ زايد، موضحًا أن المشروع يضم جميع المتطلبات والخدمات الأساسية.

وكشف أن شركة العاصمة الإدارية استثمرت لأول مرة في مصر في محطة مياه خاصة بطاقة 400 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة صرف صحي متكاملة، واصفًا ذلك بالخطوة الناجحة التي تعكس ريادة الشركة في تطوير مدن متكاملة.

وأضاف رئيس العاصمة أن الشركة خلال الفترة الماضية ركزت على تجهيز الأراضي للطرح بدلًا من البيع السريع، بما يضمن طرح أراضٍ جاهزة ببنية تحتية كاملة، مؤكدًا أن جميع الطروحات تتم وفق دراسات دقيقة وخطط مدروسة.

وأوضح أن الشركة تستهدف مبيعات تصل إلى نحو 15 مليار جنيه من الطروحات المقبلة، مع طرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع كبار المطورين العقاريين، سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.

وتابع عباس أن الطلب على الأنشطة التجارية في العاصمة الإدارية ارتفع بشكل كبير مع تزايد عدد السكان يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن العاصمة باتت تضم جميع الأنشطة التعليمية والخدمية، حيث افتتحت الشركة مؤخرًا مدرسة جديدة ضمن استثماراتها التعليمية بالمدينة، بما يعزز من تكامل الخدمات وجودة الحياة للسكان.

مدرسة جديدة الأنشطة التجارية في العاصمة الإدارية مع كبار المطورين العقاريين سيتم الإعلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بالحواصلية

استخدام الثلاجة

قلل فاتورة الكهرباء واستخدم الثلاجة ومبرد المياه بهذه الطريقة

القس فيلوباتير نصر

«الاستعداد للأبدية» في عظة الأحد على قناة ON للقس فيلوباتير نصر

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد