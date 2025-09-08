قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

باستثمارات 128 مليون جنيه .. محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذي لمجمع مدارس البتانون الجديد

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه  محمد موسى نائب المحافظ ،  الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  ياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، سيد شعبان رئيس حي غرب ،  رمضان محمدي رئيس حي شرق ، النائبة شيرين عبد العزيز عضو مجلس النواب.

 استهل محافظ المنوفية جولته  بتفقد مجمع مدارس البتانون الجديد للوقوف على نسب التنفيذ على أرض الواقع والاطمئنان على جاهزية المشروع تمهيداً لدخوله الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم ، والذي يضم إقامة مدرستين علي مساحة 10 آلاف م2 ، أحدهما للتعليم الأساسي باستثمارات 27 مليون و 83 ألف جنيه وتضم ٣٢ فصل ( ٨ رياض اطفال و ٢٤ ابتدائي ) والأخرى تجريبية للغات باستثمارات 33 مليون و 771 ألف جنيه بعدد ٢٨ ( ٤ رياض أطفال و ١٢ ابتدائي و ٦ اعدادي و ثانوي) ، بما يساهم فى خفض الكثافة الطلابية والنزول السن واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتقديم خدمة تعليمية متميزة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.

كما تفقد محافظ المنوفية أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب باستثمارات 40 مليون جنيه ، حيث جاري العمل على قدم وساق للانتهاء منها لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم ،وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع وتنفيذ خطط مستقبلية لإنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

فيما تفقد المحافظ أعمال التجهيزات النهائية لمدرسة شبين الكوم الحديثة للغات بحي شرق شبين الكوم  والتي تقام على مساحة 2528م2 بحجم استثمارات تزيد عن 28 مليون جنيه ، تضم 28 فصل دراس والمستهدف دخولها الخدمة العام الدراسي القادم  ، موجهاً  رئيس حي شرق بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة لترسيم الشارع أمام مدخل المدرسة وإنشاء أرصفة حضارية حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

وخلال تفقده مجمع مدارس البتانون ،  قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لجهوده المبذولة ودعمه الكامل للنهوض بالمنظومة التعليمية وكافة مشروعات البنية التحتية ، فيما  شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لنسب الإنجاز والدفع بمنظومة العمل وتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من كافة الاعمال والتجهيزات والتشطيبات النهائية  للمدارس المستهدفة ، كما وجه بالتنسيق  مع  وحدة التدخل السريع لرفع كافة نواتج الحفر المحيطة بمجمع المدارس لتهيئة الأعمال والارتقاء بالمظهر العام ،  وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية التعليمية وتوفير مناخ تعليمي مناسب لأبناء المحافظة.

كما تابع محافظ المنوفية  أعمال التشطيبات النهائية لتطوير ممشى شبين الكوم الجديد بمنطقة القاصد ، موجهاً بضروة مضاعفة الجهود وتسريع معدلات الاداء والمتابعة الدورية تمهيداً لافتتاحه الاسبوع القادم أمام المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مدارس العام الدراسي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

Symbioz E-Tech 160

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الاسماك مرتين اسبوعيا..وصفة الاطباء لصحة جيدة

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

