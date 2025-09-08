قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
فن وثقافة

ياسمين صبري تتألق في احدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

باسنتي ناجي

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي،في أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية طقم كاجول، واعتمدت علي ميكب يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

كانت الفنانة ياسمين صبري قد أطلت على جمهورها بإطلالة متجددة، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة من نوع "Curtain Bangs" التي تمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة وجاذبية.

ونشرت ياسمين صورها عبر حسابها على “إنستجرام”، لتتلقى سيلاً من التعليقات التي تشيد بجمالها وتصف القصة الجديدة بأنها تزيدها تألقاً وتميزاً.

إطلالة ياسمين جاءت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطبيعية، مع اختيار أزياء كلاسيكية أنيقة، لتكمل مظهرها العصري بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.

