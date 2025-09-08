ياسمين صبري تتألق في احدث ظهور عبر إنستجرام..شاهد

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي،في أحدث ظهور لها.

وظهرت ياسمين صبري مرتدية طقم كاجول، واعتمدت علي ميكب يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

كانت الفنانة ياسمين صبري قد أطلت على جمهورها بإطلالة متجددة، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة من نوع "Curtain Bangs" التي تمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة وجاذبية.

ونشرت ياسمين صورها عبر حسابها على “إنستجرام”، لتتلقى سيلاً من التعليقات التي تشيد بجمالها وتصف القصة الجديدة بأنها تزيدها تألقاً وتميزاً.

إطلالة ياسمين جاءت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطبيعية، مع اختيار أزياء كلاسيكية أنيقة، لتكمل مظهرها العصري بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.