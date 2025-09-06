ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة بسيطة.

وظهرت ياسمين صبري في الحالة من داخل سيارتها.

كانت الفنانة ياسمين صبري أطلت على جمهورها بإطلالة متجددة، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة من نوع "Curtain Bangs" التي تمنح الوجه مظهراً أكثر نعومة وجاذبية.

ونشرت ياسمين صورها عبر حسابها على “إنستجرام”، لتتلقى سيلاً من التعليقات التي تشيد بجمالها وتصف القصة الجديدة بأنها تزيدها تألقاً وتميزاً.

إطلالة ياسمين جاءت بمكياج بسيط يبرز ملامحها الطبيعية، مع اختيار أزياء كلاسيكية أنيقة، لتكمل مظهرها العصري بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.