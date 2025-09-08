وزير الرياضة لـ صدى البلد: ننتظر تذكرة كأس العالم أمام بوركينا فاسو.. والفراعنه على قدر المسئولية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم في بوركينا فاسو للإطمئنان عليهم والتأكد من توافير كل سبل الراحة.

ويترأس طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخب مصر قبل اللقاء المرتقب مع بوركينا فاسو ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم أمريكا 2026.

وتواصل وزير الشباب والرياضة مع السفير محمد الغزاوي سفير مصر في بوركينا فاسو للإطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : مباراة بوركينا فاسو مهمة لحسم التأهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم دون الدخول في حسابات أو الانتظار لحين إنتهاء الجولتين المقبلتين.

وتابع : أثناء لقائي مع اللاعبين في مطار القاهرة شعرت بمدى تحملهم المسؤولية لإسعاد الشعب المصري والعودة لتمثيل مصر في محفل دولي كبير لعزف النشيد الوطني على ملاعب أمريكا أمام العالم أجمع.

وأضاف: طلبت من اللاعبين التركيز لتحقيق نتيجة وأداء مشرف يليق بالتاريخ العريق للفراعنه على المستوى الإفريقي.

وأوضح أن هناك خطة يتم تحضيرها في حال حسم المنتخب التأهل ليتم إعدادهم لخوض كأس العالم والمنافسة لتحقيق إنجاز تاريخي وليس مجرد التواجد وسط الكبار او التمثيل المشرف.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى المجهود الكبير الذي بذله الفراعنه لإحتلال صدارة جدول ترتيب المجموعة في التصفيات المؤهلة للمونديال من اليوم الأول متمنيا تحقيق العودة لكأس العالم.

وعن أزمة لقب العميد بين المنتخب الأول والثاني أكد وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الحالية لا تتحمل أي أمور تشتت اللاعبين والأجهزة الفنية ولذلك تدخل على الفور لإغلاق الأمر بمرته.

وأكمل: لن يتم السماح لأي فرد بتعكير صفو المرحلة الحالية للرياضة المصرية وسط مشاركات وبطولات وألقاب إنجازات عديدة.

وقال : القيادة السياسية تولى دعم غير مسبوق للرياضة والرياضيين المصريين وعلى الجميع استغلاله لتحقيق المزيد من الإنتصارات والألقاب.