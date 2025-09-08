مدير تعليم الإسكندرية يتفقد برنامج تدريب الدمج الشامل بمدرسة زهران

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية زيارة تفقدية لمدرسة محمد زهران التجريبية المميزة بإدارة شرق التعليمية لمتابعة تدريب المعلمين على المهارات الحياتية (الدمج الشامل ) بالإدارات المستهدفة.

ويستهدف التدريب عدد 70 مدرسة بحضور عبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب وأمل منصور مدير المجمع.

ويتضمن برنامج المهارات الحياتية لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات مع زملائهم، ويتناول البرنامج العديد من المهارات الحياتية التي من شانها تحقيق التكامل بين ما يتعلمه الطالب داخل المدرسة وما يطبقه في الحياة العملية ويكسبه العديد من المهارات والاتجاهات والقيم الايجابية.

وأثنى الحضور على انتظام ورشة العمل لما تضمنته من تبادل للخبرات بشكل متميز وشمول الورشة لعدد من البرامج المتميزة في تيسير عملية التعليم والتعلم والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية لطلاب الدمج بالمدارس.

و أكد مدير المديرية أنَّ التدريب يعزز الاحتفاظ بالموظفين والحفاظ على رضاهم ، حيث يشعرون بأن المؤسسة تهتم بتطويرهم وتقديم الفرص للنمو المهني ، ويحسن التدريب القدرات القيادية والتربوية للموظفين ويساهم في تحسين أدائهم في المواقف القيادية والتربوية ، ويعزز الثقة والتفاعل الإيجابي بين الموظفين والإدارة، حيث يشعرون بدعم الإدارة لهم واهتمامها برفع مستواهم.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة للقائمين على العملية التعليمية.