طارق العشري يفتح النار على منتقدي أداء المنتخب مع حسام حسن

أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السابق، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن يسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن هناك من ينتقد حسام لمجرد الانتقاد.

وقال العشري في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: مصر كلها تحلم باللعب في كأس العالم، والمنتخب أصبح قريب أكثر من اي وقت مضى للمشاركة في المونديال المقبل، واللعب في كأس العالم يرفع من شأن الكرة المصرية والدوري المصري واللاعبين بشكل خاص.

وأضاف: مباراة بوركينا فاسو من المباريات الصعبة للغاية على الجهاز الفني واللاعبين والمباراة أمام بوركينا فاسو من النوع الثقيل، والفوز غدا سيسكت الألسنة ، وفي ناس بتنتقد لمجرد الانتقاد واللي أيده في المياه مش زي اللي أيده في النار

وتابع: حسام حسن يحمل آمال المصريين في الوصول لكأس العالم، ومباراة إثيوبيا المنتخب حقق منها ما أراد ويجعل اللاعبين أكثر أريحية أمام بوركينا فاسو، وكوكا قادر على تعويض غياب حمدي فتحي وهند لاشين وهو الأنسب ولديه خبرات جيدة مع الاهلي ولكل مباراة تشكيلها المناسب

وواصل: مباراة بوركينا فاسو تختلف عن إثيوبيا بسب الفارق الفني والبدني والخبرات لها عامل مهم ومؤثر للغاية وحسام حسن هو الأدرى بمصلحة المنتخب وأرى أن الجميع ملتف حول حسام حسن.