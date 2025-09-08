الكنز الملعون.. القبض على 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالعياط

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض على 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار في العياط، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بالعياط.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، من بينهم مالك العقار، أثناء التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة وسط العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.